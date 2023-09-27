Исторический онлайн-квиз с Харцызском, посвященный Дню воссоединения новых регионов с Россией, прошел в Штабе общественной поддержки Общество

Фото: Штаб общественной поддержки “Единой России”

30 сентября, в День воссоединения Луганской, Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией, в Нижнем Новгороде в Штабе общественной поддержки прошел исторический квиз "Год вместе".

Участие в нем приняли представители студенческой молодежи, молодогвардейцы и активисты общественных организаций Нижегородской области. Кроме того, к совместной интеллектуальной игре по телемосту подключились молодогвардейцы города Харцызска. Тема квиза - интеграция новых регионов и современная история России.

"Мы давно выступали за защиту исконно русского населения, которое киевская хунта "держала в подполье". После воссоединения с Россией у них появилась новая жизнь, будущее. Они учатся жить спокойной, размеренной и созидательной жизнью. У них восстанавливаются дороги, благоустраиваются территории, строятся новые школы и институты, в их дома пришло тепло и горячее водоснабжение, - отметил руководитель Нижегородского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков. – Здорово, что сегодня в Штабе мы смогли онлайн связаться с нашими друзьями из Харцызска и еще раз поздравить их с этим праздником".

Также сегодня при поддержке Дома народного единства открылась выставочная экспозиция. Размещенные на стендах фотографии были сделаны в периоды волонтерства нижегородских молодогвардейцев на Донбассе, отправки гуманитарной помощи из Нижнего Новгорода, во время встреч с вынужденными переселенцами в Штабе. Кроме того, на выставке представлены экспонаты, привезенные из новых регионов представителями регионального отделения Всероссийского движения "Отцы России".

"На выставке трофеи, которые наши ребята привезли с линии соприкосновения с СВО. Это оружие, боеприпасы. Каждый трофей – экспонат музея, который мы открыли на территории Парка Победы", - пояснил председатель регионального отделения Всероссийского движения "Отцы России" Дмитрий Исаев.

Посмотреть экспозицию в Штабе можно ежедневно с 10 до 19 часов по адресу: ул. Малая Покровская, 2а.

Напомним, Нижегородская область взяла шефство над городом Харцызском Донецкой народной республики. С самого начала спецоперации жители Нижегородской области оказывают поддержку тем, кто остался на освобожденных территориях. Штаб общественной поддержки уже стал полноценной площадкой для взаимодействия между представителями общественных организаций, ветеранами, волонтерами. Нижегородцы в постоянном режиме участвуют в отправке грузов на Донбасс и для военнослужащих, и для мирного населения.

"Сегодня вся наша страна и Нижегородская область в том числе делает все возможное для того, чтобы жители в новых регионах смогли вернуться к мирной жизни, чувствовали уверенность в завтрашнем дне и не боялись за будущее своих детей. Все это время региональное отделение партии, весь наш депутатский корпус, «Молодая Гвардия» участвуют в гуманитарной миссии по поддержке новых регионов. Постоянно отправляем необходимые грузы для жителей, оказываем поддержку социальным учреждениям, помогаем собрать детей в школу, стараемся окружить вниманием и заботой тех, кто приезжает к нам. И сегодня эти праздничные акции еще раз показывают, что мы единый народ, мы гордимся своей страной, и всегда будем защищать свою Родину и свой народ", - сказал руководитель регионального исполнительного комитета "Единой России" Алексей Антонов.

Напомним, по инициативе Президента Владимира Путина 30 сентября был установлен Днем воссоединения Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией.

В 2022 году 30 сентября в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась церемония подписания договоров о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.