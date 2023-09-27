Мария Устинова: "Создание Центра поддержки релокации позволит помочь стабилизировать рынок труда в регионе" Общество

Мария Устинова

Генеральный советник "Областного кадрового агентства" (ОКА) Мария Устинова рассказала о ключевых проектах, которые получили развитие на IV Международном HR-саммите в виде новых партнерских соглашений и конкретных шагов по стабилизации рынка труда. Одним из приоритетных направлений работы стало соглашение об обмене опытом в сфере кадрового управления, которое было подписано в рамках HR-саммита.

"Наша задача – помогать предприятиям области в закрытии кадровых потребностей, обмениваться опытом, брать на вооружение лучшие кейсы. Речь идёт о привлечении лучших специалистов и профессиональных команд, что в конечном счете позволит не допустить кадрового голода в стратегических отраслях экономики. Создание Центра поддержки релокации позволит помочь стабилизировать рынок труда в регионе", - отметила Мария Устинова.

"Впрочем, вопрос сопровождения людей, приезжающих в новый регион для трудоустройства, актуален не только для иностранных работников. При поддержке правительства Нижегородской области на базе "Областного кадрового агентства" мы создаем Центр поддержки релокации для информационной и консультационной поддержки всех желающих переехать в регион в поисках работы. Помимо вакансий для трудоустройства, в контакт-центре релоканты смогут получить информацию о специфике проживания в Нижегородской области, требуемых документах, условиях релокации и других ключевых вопросах переезда", - добавила генеральный советник "Областного кадрового агентства".

В зоне особого внимания – молодежь, которая нуждается не только в качественном образовании, но и в своевременной профориентации. Для этого совместно с SuperJob "Областное кадровое агентство" разработало проект онлайн-платформы – "Старт карьеры: Нижний Новгород".

"Платформа будет содержать треки развития для трех ролей: школьник, студент, выпускник. Каждый из молодых кандидатов сможет выстроить свой карьерный маршрут по получению востребованной профессии, практических навыков и первой работы. На интернет-ресурсе будут представлены готовые шаблоны резюме для различных профессий, там уже собрана полезная информация по курсам обучения и повышению квалификации, а также советы по трудоустройству", - подытожила генеральный советник "Областного кадрового агентства" Мария Устинова.

Напомним, с 28 по 30 сентября в Нижнем Новгороде на площадках Корпоративного университета правительства Нижегородской области проходил IV Международный HR-саммит "Человеческий капитал страны: стратегии лидеров".