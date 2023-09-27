Давид Мелик-Гусейнов призвал болельщиков поддержать ФК "Пари НН" на матче с "Крыльями Советов" Спорт

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Генеральный директор ФК "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов призвал болельщиков поддержать нижегородскую футбольную команду на матче с "Крыльями Советов", который пройдет 8 октября на стадионе "Нижний Новгород".

Как написал гендиректор "Пари НН" в своем Telegram-канале, поддержка для команды очень важна.

"Неужели мы, обогнав Самару в голосовании за статус культурой столицы России, будем довольствоваться зияющими пустотой сидениями нашего Стадиона 8 октября в матче с Крыльями? Я не занимаюсь морализаторством. А призываю к осознанности. Футбол в Нижнем есть. И он красивый, достойный, сильный", - отметил Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, более 30 тысяч болельщиков на стадионе 8 октября станут общей задачей. Билеты на матч уже в продаже.

Как сообщалось ранее, обладателя стотысячной "Карты болельщика" определили в Нижегородской области. Напомним, что подать заявление на оформление "Карты болельщика" через Госуслуги можно с 4 июля 2022 года.