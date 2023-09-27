ЖК площадью 20 га для резидентов ОЭЗ "Кулибин" построят в Дзержинске
Ещё 255 аварийных домов расселят в Нижнем Новгороде к 2028 году
Туристический квартал создадут на Бору
Старт прививочной кампании против гриппа
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Спорт
02 октября 2023 09:12  [48] Давид Мелик-Гусейнов призвал болельщиков поддержать ФК "Пари НН" на матче с "Крыльями Советов"
29 сентября 2023 16:20  [388] Финансирование выездов нижегородских спортсменов на соревнования увеличили втрое
29 сентября 2023 14:15  [381] "Спартакиада ТОС" собрала нижегородских активистов из всех районов города
29 сентября 2023 13:20  [436] Фестиваль легкой атлетики состоится в Нижнем Новгороде 1 октября
27 сентября 2023 12:38  [529] Более 1,4 млн жителей Нижегородской области регулярно занимаются спортом
27 сентября 2023 10:36  [492] Нижегородское "Торпедо" вышло на первое место Западной конференции КХЛ
26 сентября 2023 13:43  [511] "Единая Россия" проведет зимний спортивный марафон "Сила России"
26 сентября 2023 10:21  [665] Нижегородское "Торпедо" начало сотрудничество со школой "Витязя"
25 сентября 2023 18:18  [623] Обладателя стотысячной "Карты болельщика" определили в Нижегородской области
25 сентября 2023 16:05  [509] Команда из Нижнего Новгорода заняла третье место в Школьной футбольной лиге РФС
Спорт

Давид Мелик-Гусейнов призвал болельщиков поддержать ФК "Пари НН" на матче с "Крыльями Советов"

02 октября 2023 09:12  [48] Спорт
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Генеральный директор ФК "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов призвал болельщиков поддержать нижегородскую футбольную команду на матче с "Крыльями Советов", который пройдет 8 октября на стадионе "Нижний Новгород".

Как написал гендиректор "Пари НН" в своем Telegram-канале, поддержка для команды очень важна.

"Неужели мы, обогнав Самару в голосовании за статус культурой столицы России, будем довольствоваться зияющими пустотой сидениями нашего Стадиона 8 октября в матче с Крыльями? Я не занимаюсь морализаторством. А призываю к осознанности. Футбол в Нижнем есть. И он красивый, достойный, сильный", - отметил Давид Мелик-Гусейнов.

По его словам, более 30 тысяч болельщиков на стадионе 8 октября станут общей задачей. Билеты на матч уже в продаже.

Как сообщалось ранее, обладателя стотысячной "Карты болельщика" определили в Нижегородской области. Напомним, что подать заявление на оформление "Карты болельщика" через Госуслуги можно с 4 июля 2022 года.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Футбол
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Инаугурация губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
27 сентября 2023 16:01Инаугурация губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph