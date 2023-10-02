Евгений Люлин: "Трудом и талантом учителей закладываются основы знаний подрастающего поколения"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днём учителя.
"Уважаемые ветераны и работники системы образования! Поздравляю вас с Днём учителя!
Вы выбрали профессию, которая имеет огромную социальную значимость. Трудом и талантом учителей закладываются основы знаний подрастающего поколения, формируется личность человека, патриота, гражданина. Благодаря вам раскрываются таланты детей, ученики выбирают свой путь в жизни, учатся мыслить, творить, любить Родину.
Сегодня учителям помогают в работе современные методики и оборудование. Однако самые совершенные компьютеры и программные продукты не могут воспитать человека, зажечь его тягой к знаниям. Эту задачу решает только живое общение ученика и учителя.
Мне хотелось бы пожелать всем педагогам творческого вдохновения и радости от своего такого нужного обществу труда. Пусть ваши ученики достигают успехов, заставляют вас гордиться ими! Желаю вам оптимизма и энтузиазма! Профессиональных достижений! Здоровья и благополучия!", - сказал Евгений Люлин.
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