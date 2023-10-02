Евгений Люлин: "Успехи экономики всегда начинаются с труда аграриев" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днём работника сельского хозяйства и

перерабатывающей промышленности

"Уважаемые друзья! Поздравляю ветеранов и работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником!

Успехи экономики всегда начинаются с труда аграриев. Ваши профессионализм и ответственность обеспечивают продовольственную безопасность Нижегородской области, завоёвывают нам право считаться одним из лидером сельскохозяйственного производства в Приволжье.

Серьезная господдержка, оказываемая сельхозпредприятиям, фермерам, переработчикам сырья через программы субсидирования и льготного кредитования сделали АПК привлекательным для инвестиций. Второй год подряд нижегородские хлеборобы бьют собственный рекорд по сбору зерновых! Растет производство картофеля, овощей, яиц, молока, мяса!

Ваш ударный труд является залогом успешного будущего аграрной отрасли. Искренне желаю всем работникам предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности крепкого здоровья, благополучия, дальнейшей плодотворной работы на благо Нижегородской области!", - сказал Евгений Люлин.