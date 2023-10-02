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Евгений Люлин: "Сегодня многие мужчины-отцы защищают не только свои, но и чужие семьи"

15 октября 2023 09:40  [67] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил обращение в связи с Днём отца.

"Уважаемые друзья! Поздравляю всех с Днём отца!

Этот праздник недавно появился в календаре праздничных дат, но уже успел завоевать популярность, потому что роль отца в воспитании детей ничуть не меньше, чем роль матери. Отец для ребенка и своей семьи – это защита и забота, за ним они чувствуют себя «как за каменной стеной».

Сегодня многие мужчины-отцы защищают не только свои, но и чужие семьи, принимая участие в специальной военной операции, решая задачи обеспечения безопасности и суверенитета России. Мы благодарны им за верность присяге, за жертвенность и готовность отдать жизнь за Родину. Отцовство – это одна из наших традиционных ценностей, оплот здоровой семьи. Поздравьте в этот день тех, кто дал вам жизнь, кто воспитал вас, поставил на ноги, помог добиться успеха в жизни. Пусть самые родные и близкие люди – мать и отец – как можно дольше будут вместе с вами!", - сказал Евгений Люлин.

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Теги:
Евгений Люлин Праздники
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