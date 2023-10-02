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Общество

Евгений Люлин: "По всему региону развернуты масштабные ремонтные работы"

15 октября 2023 08:20  [57] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днём работника дорожного хозяйства.

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём работников дорожного хозяйства.

Профессиональный праздник объединяет строителей, инженеров, конструкторов, специалистов профильных предприятий. Благодаря вам и вашему труду миллионы автомобилистов имеют возможность пользоваться современными автострадами, областными и городскими дорогами.

В этом году в Нижегородской области введена в эксплуатацию трасса М-12, закончены работы на южном автодорожном обходе Арзамаса. На очереди – завершение южного обхода Нижнего Новгорода. И это только самые крупные и значимые проекты. По всему региону развернуты масштабные ремонтные работы – на дорогах, мостах, развязках.

Ваша деятельность имеет огромное значение для наших граждан, бизнеса, для развития региональной экономики и социальной сферы. Желаю вам успехов в решении всех поставленных задач, положительных отзывов от благодарных водителей, а также крепкого здоровья и благополучия!", - сказал Евгений Люлин.

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Теги:
Дороги Евгений Люлин Праздники
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