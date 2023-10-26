Евгений Люлин: "Автомобильный и городской пассажирский транспорт – важное звено системы перевозок" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днём работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.

"Уважаемые друзья! Поздравляю ветеранов и работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником!

Автомобильный и городской пассажирский транспорт – важное звено системы перевозок. Он укрепляет межрегиональные и международные связи, помогает развивать и оптимизировать транспортную систему городов, дает дополнительный импульс развитию промышленности, сельского хозяйства.

От вашего труда зависит комфорт миллионов пассажиров, поэтому большое внимание уделяется модернизации отрасли. В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" обновляется транспортный парк. На новые маршруты выходит экологичная техника, удобная как для пассажиров, так и для водителей.

Огромное уважение вызывает ваш профессионализм и ответственность, готовность решать поставленные задачи. Спасибо вам за ваш труд! Желаю вам новых профессиональных достижений, безаварийной работы, а также крепкого здоровья и благополучия!", - сказал Евгений Люлин.