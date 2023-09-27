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Бизнес

Компания "Выкса-Фестиваль" отмечена премией Proba Awards за вклад в продвижение Выксы

02 октября 2023 12:06  [80] Бизнес
Фото: организаторы Proba Awards

Фото: организаторы Proba Awards

Группа ОМК, благотворительный фонд "ОМК-Участие" и продюсерская компания "Марка" получили международную премию Proba Awards 2023 в номинации "Продвижение территорий" за коммуникационную кампанию "Выкса-фестиваля"-2022. Об этом сообщает пресс-служба ОМК.

Награждение состоялось в ходе ежегодного международного форума по коммуникациям Baltic Weekend в Санкт-Петербурге. В номинации за победу боролись коммуникационные кампании комплексного благоустройства Санкт-Петербурга, продвижения Нижнего Новгорода, биеннале современного искусства в Чувашии и других крупных проектов.

Фестиваль новой культуры в Выксе ОМК и благотворительный фонд "ОМК-Участие" проводят с 2011 года. Известные художники, музыканты, актеры, фотографы не просто приезжают в город для участия в фестивале, а исследуют местную культуру, в соавторстве с жителями создают творческие проекты. Сейчас в Выксе более сотни объектов искусства, включая работы таких современных художников как Эрик Булатов, Миша Most, Тимофей Радя, Паша-183 и многих других. Согласно опросам, более 80% людей, которые приезжают в Выксу на фестиваль, планируют побывать здесь снова и рекомендуют его друзьям. 

"Выкса-фестиваль" – комплексный проект, который помогает развивать творчество и инициативу жителей Выксы, формирует и поддерживает креативные индустрии, делает жизнь интереснее и комфортнее. Благодаря системе коммуникаций, которую выстроили вокруг фестиваля, Выксу в России знают не только как промышленный центр, но и как центр современного искусства и успешный пример развития малого города через социокультурные проекты. Город притягивает к себе внимание туристов, в 2019-2022 годы турпоток вырос вдвое. Мы благодарим коллег за внимание к нашему проекту и высокую оценку", – отметила директор по бренду, коммуникациям и КСО группы ОМК Мария Курносова на церемонии вручения.

Группа ОМК стала одной и самых активных и результативных участников премии. Еще два проекта компании стали финалистами. Это художественный фильм "Завод", его создала команда коммуникаций ОМК, в фильме сыграли сотрудники. Лента в жанре личной истории собрала больше 100 тысяч просмотров и помогла привлечь на предприятие новых сотрудников, повысить престиж рабочих профессий. В шорт-лист премии Proba Awards-2023 также вошла корпоративная газета "Территория ОМК", которая еженедельно выходит тиражом более 17 тысяч экземпляров. 

Ранее сообщалось, что туристические сувениры ОМК признали лучшими в промтуризме Приволжья и Урала.

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Теги:
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