Нижегородца осудили за распространение детской порнографии Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Нижегородца осудили за распространение детской порнографии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в период с 27 июля 2020 года по 2 января 2021 года 38-летний житель села Романовка Пильнинского района распространил в одной из соцсетей 153 материала порнографического характера с участием несовершеннолетних. Всего задокументировано 22 эпизода противоправных действий.

Мужчина был задержан в мае 2023 года. У него изъяли мобильные телефоны и ноутбук с порнографическими материалами.

Суд назначил обвиняемому принудительное психиатрическое лечение.

Ранее сообщалось, что деятельность вебкам-студии пресекли в Нижнем Новгороде.