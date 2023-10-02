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Нижегородца осудили за распространение детской порнографии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, в период с 27 июля 2020 года по 2 января 2021 года 38-летний житель села Романовка Пильнинского района распространил в одной из соцсетей 153 материала порнографического характера с участием несовершеннолетних. Всего задокументировано 22 эпизода противоправных действий.
Мужчина был задержан в мае 2023 года. У него изъяли мобильные телефоны и ноутбук с порнографическими материалами.
Суд назначил обвиняемому принудительное психиатрическое лечение.
Ранее сообщалось, что деятельность вебкам-студии пресекли в Нижнем Новгороде.
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