Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде

В Нижегородской области 30 сентября состоялось масштабное закрытие мотосезона. Байкеры из разных клубов организовали мотопробег по круговому маршруту "Дзержинск – Кстово – Нижний Новгород – Дзержинск".
Участники мотопробега сделали традиционную остановку на площади Ленина в Нижнем Новгороде, а на площадке Горадрома на набережной Гребного канала для них прошла патриотическая концертная программа.
Фото: Кира Мишина
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