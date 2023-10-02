Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде Общество

В Нижегородской области 30 сентября состоялось масштабное закрытие мотосезона. Байкеры из разных клубов организовали мотопробег по круговому маршруту "Дзержинск – Кстово – Нижний Новгород – Дзержинск".

Участники мотопробега сделали традиционную остановку на площади Ленина в Нижнем Новгороде, а на площадке Горадрома на набережной Гребного канала для них прошла патриотическая концертная программа.

Фото: Кира Мишина