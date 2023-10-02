Трассу Р-158 в Дальнеконстантиновском районе расширяют
ЖК площадью 20 га для резидентов ОЭЗ "Кулибин" построят в Дзержинске
Участок проспекта Гагарина в Щербинках расширят до шести полос
Ещё 255 аварийных домов расселят в Нижнем Новгороде к 2028 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
02 октября 2023 13:53  [52] Нижегородская санавиация с начала 2023 года совершила 234 вылета
02 октября 2023 13:38  [76] Владислав Атмахов наградил юных победителей творческих конкурсов в области экологии
02 октября 2023 13:25  [43] Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 12:58  [150] Простые маршруты по Нижнему Новгороду появились на портале "Знакомьтесь, Нижний"
02 октября 2023 12:44  [109] Ремонт участков трассы М-7 под Володарском и Дзержинском подходит к завершению
02 октября 2023 12:22  [199] Павильоны трех станций метро Нижнего Новгорода смонтируют до конца года
02 октября 2023 11:55  [130] Глеб Никитин поздравил сотрудников СПО с профессиональным праздником
02 октября 2023 11:28  [140] Нижегородские "Волонтеры Победы" поздравили с Днём пожилого человека 340 ветеранов региона
02 октября 2023 11:23  [141] Евгений Люлин: "Подготовке квалифицированных специалистов сегодня уделяется особое, повышенное внимание"
02 октября 2023 10:10  [184] Евгений Люлин: "Значение новых станций и линий метрополитена для современных мегаполисов невозможно переоценить"
Общество

Владислав Атмахов наградил юных победителей творческих конкурсов в области экологии

02 октября 2023 13:38  [76] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель комитета по экологии и природным ресурсам Заксобрания Нижегородской области Владислав Атмахов наградил лауреатов и призёров Всероссийских конкурсов "Снежный городок эколят-2023" и "Панно, коллаж, настенная композиция из вторичного сырья".

Церемония, объединившая детей и педагогов из 15 районов Нижегородской области, прошла в нижегородском "Центре развития творчества детей и юношества Нижегородской области". Он включен во всероссийский реестр участников Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов "Эколята – Дошколята", "Эколята" и "Молодые защитники Природы" и является региональным оператором Нижегородской области.

Весной этого года Центр подвёл итоги региональных этапов двух Всероссийских конкурсов - "Снежный городок эколят-2023" и "Панно, коллаж, настенная композиция из вторичного сырья". В первом приняли участие 112 образовательных организаций Нижегородской области. Воспитанники детских садов и школьники вместе с педагогами из снега строили различные игровые площадки, спортивные элементы (лесенки, лабиринты, горки), ряд городков был украшен кормушками, птичьими кафе, интересными лабиринтами. На федеральном уровне были рассмотрены представленные от Нижегородской области снежные городки – победители регионального этапа. Из шести образовательных организаций пять заняли призовые места на Всероссийском этапе.

На конкурс "Панно, коллаж, настенная композиция из вторичного сырья" было представлено 62 работы. Участие в нём способствовало формированию у детей навыков грамотного обращения с твердыми коммунальными отходами и раздельного сбора отходов. Победители регионального этапа конкурса заняли призовые места на Всероссийском этапе.

Кроме того, Центр занимается подготовкой подростков по специальности "Лесное дело".

Так, сейчас в Нижегородской области действует 45 школьных лесничеств в 45 образовательных организациях, в 36 муниципальных образованиях. Школьные лесничества охватывают более 900 детей в возрасте от 11 до 17 лет.

"Депутаты вместе с профильными министерствами и департаментами сейчас особенно внимательно следят за решением вопросов, связанных с экологическим образованием. Оно должно начинаться с детства, когда ребёнок может осознавать свою ответственность, к примеру, за выброшенный мусор. В конечном итоге, такое небрежное отношением к окружающей природе влечёт за собой серьёзные последствия и поэтому важно, чтобы основы экологической культуры закладывались уже в школьном возрасте. Приятно, что ребята не только понимают это, но и помогают другим своим сверстникам приобщиться к одному большому делу", - отметил Владислав Атмахов.

Ранее Владислав Атмахов наградил призёров экологического конкурса.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Владислав Атмахов Законодательное собрание Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph