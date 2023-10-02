Владислав Атмахов наградил юных победителей творческих конкурсов в области экологии Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель комитета по экологии и природным ресурсам Заксобрания Нижегородской области Владислав Атмахов наградил лауреатов и призёров Всероссийских конкурсов "Снежный городок эколят-2023" и "Панно, коллаж, настенная композиция из вторичного сырья".

Церемония, объединившая детей и педагогов из 15 районов Нижегородской области, прошла в нижегородском "Центре развития творчества детей и юношества Нижегородской области". Он включен во всероссийский реестр участников Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов "Эколята – Дошколята", "Эколята" и "Молодые защитники Природы" и является региональным оператором Нижегородской области.

Весной этого года Центр подвёл итоги региональных этапов двух Всероссийских конкурсов - "Снежный городок эколят-2023" и "Панно, коллаж, настенная композиция из вторичного сырья". В первом приняли участие 112 образовательных организаций Нижегородской области. Воспитанники детских садов и школьники вместе с педагогами из снега строили различные игровые площадки, спортивные элементы (лесенки, лабиринты, горки), ряд городков был украшен кормушками, птичьими кафе, интересными лабиринтами. На федеральном уровне были рассмотрены представленные от Нижегородской области снежные городки – победители регионального этапа. Из шести образовательных организаций пять заняли призовые места на Всероссийском этапе.

На конкурс "Панно, коллаж, настенная композиция из вторичного сырья" было представлено 62 работы. Участие в нём способствовало формированию у детей навыков грамотного обращения с твердыми коммунальными отходами и раздельного сбора отходов. Победители регионального этапа конкурса заняли призовые места на Всероссийском этапе.

Кроме того, Центр занимается подготовкой подростков по специальности "Лесное дело".

Так, сейчас в Нижегородской области действует 45 школьных лесничеств в 45 образовательных организациях, в 36 муниципальных образованиях. Школьные лесничества охватывают более 900 детей в возрасте от 11 до 17 лет.

"Депутаты вместе с профильными министерствами и департаментами сейчас особенно внимательно следят за решением вопросов, связанных с экологическим образованием. Оно должно начинаться с детства, когда ребёнок может осознавать свою ответственность, к примеру, за выброшенный мусор. В конечном итоге, такое небрежное отношением к окружающей природе влечёт за собой серьёзные последствия и поэтому важно, чтобы основы экологической культуры закладывались уже в школьном возрасте. Приятно, что ребята не только понимают это, но и помогают другим своим сверстникам приобщиться к одному большому делу", - отметил Владислав Атмахов.

Ранее Владислав Атмахов наградил призёров экологического конкурса.