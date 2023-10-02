Четыре фермера из Нижегородской области получат грант на развитие агротуризма по итогам конкурса Экономика

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Федеральные гранты "Агротуризм" в результате конкурсного отбора по линии Минсельхоза РФ получат четыре предпринимателя-фермера из Нижегородской области.

Как рассказали в региональном Минсельхозе, общая сумма грантов для нижегородских фермеров составила 38 млн рублей, средства будут направлены на развитие агротуризма в регионе в 2024 году.

И.о. заместителя губернатора Нижегородской области Андрей Саносян отметил агротуризм как новую и успешно осваиваемую нишу бизнеса в регионе. Он подчеркнул, что данное направление позволит фермерам получить дополнительную прибыль на развитие агротуризма.

Грантополучателями от Минсельхоза РФ стали нижегородские фермеры Алексей Зайцев из Вадского муниципального округа (проект "Вадская слобода"), Александр Иванов из Шарангского муниципального округа (проект "Тайны Юронги") и Олег Козлов из Варнавинского муниципального округа (проекты "Фермерская деревня" и постоялый двор "Золотой теленок").

Также грант в размере 8 млн рублей получит фермер Николай Молоков из Павловского муниципального округа (проект "Козья ферма Молоковых").

Про словам и.о. министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николая Денисова, гранты нижегородские фермеры потратят на строительство туристических домиков и благоустройство территории.

"Все проекты имеют гастрономическую составляющую, то есть, посещая с экскурсией фермерское хозяйство, можно будет продегустировать национальные блюда, приготовленные из фермерского сырья, а также приобрести местную продукцию", - отметил он.

Как сообщалось ранее, первая в Нижегородской области гостиница для агротуризма появится в Павловском районе.

Нижегородские предприниматели получат льготы на развитие эко-рекреационного и аграрно-познавательного туризма. Напомним также, что три нижегородских сельхозпроизводителя получат в 2023 году федеральные гранты "Агротуризм".