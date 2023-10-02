Евгений Люлин: "Жизнь на селе должна стать похожей по условиям, развитию и возможностям с городом" Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин 2 октября принял участие в открытии первого Слета сельской молодежи ПФО в Кировской области. Работа началась с сессии "Комплексное развитие сельских территорий. Развитие социальной сферы и инфраструктуры на селе".

В работе слета принимают участие более 100 представителей сельской молодежи из 14 субъектов ПФО. В открытии мероприятия приняли участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, губернатор Кировской области Александр Cоколов, председатель Законодательного Собрания Кировской области Роман Береснев.

"Это наш первый опыт в масштабах округа. Ребята из разных регионов собрались вместе, чтобы разработать предложения как сделать жизнь на селе лучше, интереснее, привлекательнее для молодых специалистов. Ни один эксперт не сможет создать предложения лучше, чем это сделают сами молодые селяне, знающие ситуацию изнутри. Опираясь на Нижегородский опыт, совместно с молодежью вырабатываем необходимые инициативы, интересные наработки по реализации программы «Комплексного развития сельских территорий", - отметил Евгений Люлин.

В Нижегородской области программа является одной из ведущих по развитию сельских поселений. Самые масштабные проекты в 2023 году реализуются в городском округе городе Чкаловске и в Городецком муниципальном округе.

Евгений Люлин подчеркнул, что в программе много преимуществ, но она требует доработки. "Надо создать такие условия, чтобы в ближайшее десятилетие жизнь на селе стала совершенно похожей по условиям, развитию, возможностям с городом. В ходе обсуждения прозвучали интересные мысли от ребят. Например, что должно быть создано отдельное министерство по развитию сельских территорий, так как этот вопрос нуждается в точечной проработке".

По мнению участника слета, депутата совета депутатов Кстовского муниципального округа Евгения Горбунова, на селе происходит отток молодежи, в первую очередь, из-за нехватки рабочих мест. "Можно делать огромную, удобную инфраструктуру, строить детские сады, школы, но, если не будет рабочих мест молодёжь так и будет уезжать в административные центры. В связи с этим, считаю необходимым поддерживать предпринимательство на селе и в малых городах. Уверен, если в совокупности развивать предпринимательство и территории, молодежь прекратит уезжать".

Финальным мероприятием Слета станет встреча молодежи с законодателями органов государственной власти РФ в ПФО на Ассоциации, а также с председателями молодежных парламентов РФ в ПФО. Молодёжь сможет продемонстрировать свои проекты, принять участие в дискуссии с членами Ассоциации, а также подвести итоги работы Слета.

Справка

В ходе сессии был рассмотрен опыт Нижегородской области по реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2023 году. В текущем году самые масштабные проекты затронули городской округ город Чкаловск и Городецкий муниципальный округ.

В Чкаловске проводится реконструкция очистных сооружений, подключение к интернету и капитальный ремонт Пуреховского дома культуры, капитальный ремонт детского сада. В Городце строятся детский сад, линии передачи данных, социальный центр, проводится газопровод к детскому саду, а также капитальный ремонт дома культуры и физкультурно-спортивного центра.

По программе строятся 32 индивидуальных жилых дома. Реализуется 143 проекта по благоустройству сельских территорий. В стадии выполнения проект по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку 106 домов. Также, рамках проекта "Развитие транспортной инфраструктуры" идет строительство 3 автомобильных дорог.