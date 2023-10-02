Глеб Никитин: "В Нижегородской области работает очень много талантливых и ярких педагогов" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем учителя.

"Уважаемые педагоги и все, кто посвятил свою жизнь работе в сфере образования! Дорогие ветераны! От всей души поздравляю вас с Днём учителя!

Ваша профессия не только не теряет значения с течением времени – напротив, ее роль в обществе с каждым годом только возрастает. Современность ставит перед нами новые вызовы, в том числе в сфере воспитания и образования детей. Все больше в жизнь приходит информационных технологий, но ничто не заменит живого человеческого общения. Педагог - это тот, кто ведет за собой своих воспитанников, помогает им делать важные и даже судьбоносные шаги на своем пути. Такой труд требует постоянной работы над собой, развития лидерских качеств, а также творческого вдохновения!

В Нижегородской области работает очень много талантливых и ярких педагогов, способных открывать для своих учеников новые горизонты. Вы не только даете знания подрастающему поколению, но и закладываете в него новые смыслы, которые определят развитие страны на десятилетия вперед. Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача по увеличению воспитательной составляющей системы образования. Неслучайно 2023-й в нашей стране объявлен Годом педагога и наставника.

Большая работа ведется по развитию инфраструктуры. Строятся новые школы и обновляются существующие, в рамках национального проекта "Образование" создаются современные условия для организации образовательного процесса. Но сердцем всей системы образования всегда будете именно вы!

В День учителя желаю вам здоровья и благополучия! Пусть никогда не покидает вас стремление учить, творить, передавать знания! Профессионального вам вдохновения и благодарных учеников!" - говорится в поздравлении.