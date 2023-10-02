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Общество

Школьники Харцызска побывали на спектакле "Бременские музыканты" в Нижегородском ТЮЗе

02 октября 2023 18:33  [44] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Школьники из города Харцызска Донецкой Народной Республики, находящиеся на отдыхе в одном из оздоровительных лагерей в Нижегородской области, посетили в Театре юного зрителя спектакль"Бременские музыканты".

Поездка в театр была организована в рамках грантового проекта "Театральная смена "Золотая маска", который реализует региональное отделение "Молодой Гвардии" совместно с Нижегородским театром юного зрителя, министерством образования Нижегородской области, Штабом общественной поддержки партии "Единая Россия" и Домом народного единства.

Театральная смена "Золотая маска" позволила ребятам больше узнать о театральном искусстве, секретах актерского мастерства, упражнениях сценической речи и основах бутафории. Занятия проводили профессиональные педагоги и ведущие артисты Театра юного зрителя.

После просмотра спектакля "Бременские музыканты" школьники приняли участие в обсуждении постановки,  узнали, как делается спектакль "изнутри",  а также пообщались с актерами и сфотографировались с ними на память.

"Мы очень хотели, чтобы харцызские школьники смогли не просто интересно и весело провести время, а узнали что-то новое для себя, о мире театра, попробовали себя в роли актеров, театральных художников. Может, в дальнейшем кто-то из них захочет связать свою жизнь с театральным искусством, – сказал руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Роман Зыков. – Огромная благородность коллективу ТЮЗа и его директору Инне Ванькиной за возможность узнать ближе театр. Уверен, вместе мы реализуем еще ни один проект!"

Напомним, заключительным этапом реализации проекта станет итоговый концерт 4 октября, на котором ребята продемонстрируют свои таланты и способности, представят творческие номера, подготовленные с наставниками на мастер-классах и занятиях.

"С большим энтузиазмом поддержали проект театральной смены для ребят из ДНР. Театр объединяет в себе литературу, музыку, хореографию, и интересен для детей любого возраста. Уверен, что участники этой смены уже открыли в себе творческие таланты, стали уверенней, общительнее", - поделился руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.

Проект Театральная смена "Золотая маска" реализуется в Нижегородской области по инициативе регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" при грантовой поддержке "Росмолодежи".

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Теги:
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