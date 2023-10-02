Повышение квалификации для представителей библиотек и домов культуры новых регионов РФ прошло в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Второй Всероссийский образовательный семинар для специалистов учреждений культуры новых субъектов Российской Федерации прошел в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, участниками мероприятия стали 130 представителей библиотек и культурно-досуговых учреждений Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

"То, что мы сейчас делаем, – очень важно. Это тот формат, который нам всем нужен. Уверена, что каждый из участников вернется с накопленным опытом, с теми эмоциями, которые нам всем нужны. Вы не представляете, как важно, когда смотришь в зал, разговариваешь с человеком и видишь светящиеся глаза, когда люди болеют за свое дело, когда они искренне относятся к тому, чем занимаются. И я уверена, что каждый из приехавших – именно такой. Несомненно, будут еще образовательные семинары – все только начинается, ведь вместе мы делаем одно общее дело", - отметила на открытии семинара заместитель директора департамента региональной политики, образования и проектного управления Министерства культуры РФ Лидия Федякина.

Координаторами семинара стали Российская государственная библиотека и Московский государственный институт культуры. Семинар проводился при поддержке правительства Нижегородской области.

"Со своей стороны мы постарались показать и рассказать коллегам как можно больше. Ознакомили гостей с модельной Центральной городской детской библиотекой имени Горького, центром культуры "Рекорд", а также с проектным офисом Президентского фонда культурных инициатив, региональным центром консервации и реставрации и Школой креативных индустрий. Появление почти всех этих площадок стало возможно благодаря Минкультуры России, и на примере этих учреждений мы продемонстрировали, насколько важны комплексный подход и проектное мышление, которые позволяют выстраивать единую концепцию развития", - сказала и.о. министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

В числе участников семинара – представители централизованных библиотечных систем села Горловка, городов Дебальцево и Макеевки, Харцызской централизованной библиотечной системы, Ясиноватовской городской централизованной библиотечной системы, а также Новоазовского культурно-досугового центра, Дворца культуры Донецка, Дворца культуры металлургов города Мариуполя, Луганского центра народного творчества и других учреждений.

Среди спикеров семинара для представителей библиотек новых территорий были специалисты Российской государственной библиотеки, Российской национальной библиотеки, Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино, Государственной публичной исторической библиотеки, Российской государственной детской библиотеки.

Практикумы для сотрудников культурно-досуговых учреждений проводили специалисты из Государственного российского дома народного творчества им. В. Д. Поленова, Московского государственного института культуры, специалисты министерства культуры Ростовской области, а также представители культуры из Выксы и Павлова.

"Мы очень гордимся тем, что так много делается для полноценной интеграции библиотек, домов культуры новых территорий в жизнь страны. Много внимания уделяется на всех уровнях развитию библиотек, развитию домов культуры, и мы бы очень хотели, чтобы все эти достижения стали полностью доступны и новым территориям. Мы живем в переполненном информацией мире. Если раньше библиотеки имели дело с монополией распространения знаний, то сейчас у нас огромное количество электронных источников, но это еще больше усиливает роль библиотек и наши компетенции в области отбора, сохранения и предоставления доступа к достоверной информации, сохранения нашей истории и культурной идентичности. Это и есть новые задачи для библиотек, с которыми мы успешно справляемся. Конечно, наши коллеги увезут сертификат о повышении квалификации, важный документ в профессиональной жизни, но, самое важное, они увезут очень много контактов, знакомств и понимание, к кому можно обращаться за профессиональными консультациями. Именно в этом смысл полноценной интеграции", - рассказал генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

Среди тем, которые обсудили в ходе презентационных сессий и секционных заседаний, были вопросы комплектования библиотечных фондов, процесс каталогизации, работа с дарами и пожертвованиями, а также возрастная маркировка книг. Обсудили специалисты и приоритетные направления культурно-досуговой деятельности, стратегического планирования, проектной деятельности, а также работу над социокультурными проектами.

Все участники семинара получили сертификаты о повышении квалификации по темам "Формирование и использование библиотечных фондов» и "Проектная деятельность культурно-досуговых учреждений".

Ранее сообщалось, что исторический онлайн-квиз с Харцызском, посвященный Дню воссоединения новых регионов с Россией, прошел в Штабе общественной поддержки.