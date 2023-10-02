Глеб Никитин: "Сельское хозяйство – одна из важнейших отраслей экономики" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

"Уважаемые работники агропромышленного комплекса! Дорогие ветераны! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сельское хозяйство – одна из важнейших отраслей экономики. Труд на земле всегда пользовался почетом и уважением. За последние десятилетия аграрная отрасль сделала огромный шаг вперед – внедряются современные технологии, развивается фермерство, активно обновляется парк техники. Все это дает отличные результаты. Так, в этом году в Нижегородской области уже побит рекорд по уборке зерна – более 2 млн тонн! Еще недавно о таких показателях можно было лишь мечтать!", - говорится в тексте поздравления.

"Ваш труд не только обеспечивает продуктовую безопасность страны, но и является хорошим стимулом для развития небольших населенных пунктов. В аграрной отрасли работают профессионалы и настоящие патриоты, искренне любящие родную землю. Вы постоянно осваиваете новые направления, например, агротуризм, благодаря которому тысячи людей могут увидеть красоту нашего региона, познакомиться с его кухней и получить важные знания. Активно развивается и профильное образование благодаря сотрудничеству учебных заведений с агропредприятиями. Каждый аспект вашего труда имеет большое значение!

В профессиональный праздник желаю вам новых побед, успехов и свершений! Пусть сбудутся все намеченные планы! Здоровья и благополучия вам и вашим близким!", - сказал Глеб Никитин.