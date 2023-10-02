Депутаты ЗСНО оценили деятельность лаборатории мониторинга окружающей среды Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Депутаты нижегородского Заксобрания, входящие в состав комитета по экологии, посетили стационарную экологическую лабораторию мониторинга окружающей среды и стационарный пост наблюдения.

Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, парламентарии вместе с и.о. министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денисом Егоровым оценили деятельность лаборатории.

Специалисты на местах при помощи современного оборудования определяют минимальные количества разных органических веществ, а также содержание тяжелых металлов. Данные виды исследования являются самыми современными, а все экологические посты работают в автоматическом режиме.

Как рассказал Денис Егоров, в систему мониторинга уже включены 4 стационарных экологических поста в густонаселенных районах области — это Бор, Кстово, Богородск и один пост в Нижнем Новгороде в Кремле. До конца года предполагается установка еще четырех стационарных постов в Дзержинске, Балахне, Выксе и в микрорайоне Верхние Печеры.

"Это позволит замкнуть систему мониторинга окружающей среды и получить общее представление о состоянии атмосферного воздуха в регионе. В 9 городах появятся 50 малогабаритных автоматических станций оценки качества атмосферного воздуха. Места установки выбраны не случайно. Мы провели опрос нижегородцев, спросили где необходимо установить такие посты в первую очередь. Уже приобрели передвижную экологическую лабораторию и дооснастили две существующие", - пояснил Денис Егоров.

Заместитель председателя комитета по экологии и природным ресурсам ЗСНО Роман Кабешев подчеркнул, что над лабораторией на протяжении нескольких лет велась большая работа депутатами Заксобрания и министерством экологии.

"Здесь будет проводиться мониторинг воздуха, воды, почвы и даже можно будет определять класс опасности отходов. Она позволит оперативно принимать меры, своевременно отбирать пробы, проводить их анализ, выявлять нарушителей и ликвидировать проблемы. В таком огромном регионе, где проживает миллионы людей просто необходимо вести такой мониторинг. Формируется целая система, и работа по ее масштабированию и развитию будет продолжаться", - сказал Роман Кабешев.

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