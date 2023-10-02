Евгений Люлин поддержал молодежные проекты по комплексному развитию сельских территорий Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин поддержал молодежные проекты по комплексному развитию сельских территорий.

Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, представление проектов состоялось в рамках первого Слета сельской молодежи Приволжского федерального округа, проходящего в Кировской области.

Спикер нижегородского парламента отметил наиболее успешные практики работы на селе и подчеркнул необходимость решения проблемы с жильем.

Так, фермеры из Кировской области благодаря грантовой поддержке строят гостевые дома, занимаются сыроварением, создают контактные зоопарки.

Нижегородские участники слета представили проекты в сфере агротуризма. По их словам, необходимо улучшение транспортной инфраструктуры в сельской местности.

"Нам важно поспевать за инициативой молодых: обеспечивать жильем, строить инфраструктуру, как, например, делают у нас в Ильино-Заборском. Тогда молодежь поедет в деревню! Почувствует, что работа на земле – это престижно и комфортно. Лучшие предложения будут озвучены на встрече участников Слета сельской молодежи ПФО с руководителями молодежных парламентов и с Ассоциацией законодателей ПФО", - подчеркнул Евгений Люлин.

Заместитель полпреда президента РФ в ПФО Олег Машковцев выделил число проектов и взаимный обмен опытом у всех участников мероприятия. "Несмотря на то, что все субъекты РФ разные, со своей спецификой, власть на местах тонко чувствует, что именно нужно молодежи и применяет именно те меры, которые работают. Если что-то не получается, то, по итогам слета, мы обязательно "докрутим" меры поддержки, которые пока не находят отклика у молодых людей", - добавил он.

Ранее председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в открытии первого Слета сельской молодежи ПФО в Кировской области. "Опираясь на Нижегородский опыт, совместно с молодежью вырабатываем необходимые инициативы, интересные наработки по реализации программы "Комплексного развития сельских территорий", - отметил Евгений Люлин.