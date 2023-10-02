Прикрепление к онлайн-школе

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Для “семейников”, учеников на семейной форме обучения, а также для тех, кто обучается очно-заочно или заочно, Закон об образовании установил обязанность сдавать промежуточную или итоговую аттестацию в образовательной организации, имеющих соответствующую лицензию. Зачем? Для завершения образования и получения аттестата.

Для прохождения аттестаций, нужно прикрепление к онлайн-школе или к классической, на усмотрение родителей. Непременно имеющей аккредитацию и лицензию на право обучать школьников по общеобразовательной программе! Давайте разберемся, что все это значит на практике.

О семейном обучении и прикреплении к школе

При семейном обучении занятия проходят дома, под присмотром родителей. Для этого родители пишут заявление в общеобразовательной школе и берут на себя ответственность за образование ребенка. Чтобы перейти на семейное обучение, не обязательно ждать 1 сентября или 1 января, так как в законе нет никаких ограничений.

На СО организация процесса полностью зависит от родителей: они сами выбирают программу, учат детей сами или нанимают репетиторов, а также пользуются услугами онлайн-школ. Главное, сдать аттестацию в конце года для перехода на следующую ступень (класс).

Почему при семейном обучении ребенок часто не прикреплен к школе? Все дело в Приказе Минпросвещения России от 22.03.2021, где сказано, что “ организация для прохождения аттестации может быть определена на один учебный год, на весь период получения общего образования либо на период прохождения конкретной аттестации, по желанию родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся”. Поэтому школу для прикрепления “семейники” выбирают только на период аттестации – промежуточной или итоговой.

Хоумскулинг и анскулинг: понятие семейного обучения шире, чем вы думали

Хоумскулинг – это классический вариант СО, при котором ребенок выбирает школьную программу и изучает ее, сдает промежуточные аттестации для подтверждения знаний. Для прохождения аттестации ученик прикрепляется к школе в статусе экстерна.

Анскулинг – это вариант СО, при котором не нужно выбирать конкретную программу обучения и проходить аттестации. Однако, на практике прохождение ежегодной аттестации – это важная часть обучения, хоть в законе “Об образовании” и сказано, что промежуточные аттестации – это право, а не обязанность. Если ученик не проходит промежуточные аттестации, у него образовывается академическая задолженность. Если ее не погасить, школьника не допустят к итоговой аттестации (ОГЭ в 9-ом и ЕГЭ в 11-ом классах), которая является обязательной.

Как прикрепиться к онлайн школе

Для примера, возьмем известную Онлайн Гимназию №1. На сайте этой онлайн-школы указана последовательность:

Написать заявление на отчисление в школе, где ребенок учится и получить его документы (личное дело, медицинскую карту, выписку текущих и итоговых оценок). Предоставить оригинал личного дела учащегося, выписку текущих и итоговых оценок и медицинской карты. При предоставлении оригиналов документов ребенок прикрепляется к школе, для прохождения промежуточных и итоговых аттестаций. Выбрать тариф, оплатить, приступить к занятиям.

Итак, прикрепление к онлайн-школе – это обязательный шаг для прохождения промежуточных аттестаций и допуска к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, если для ученика выбрана семейная, очно-заочная или заочная формы обучения.

Анастасия Пугачева

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