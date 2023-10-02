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Зачем премиальным автомобилям нужен детейлинг

03 октября 2023 14:45  [102]

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Детейлинг – это процедура восстановления и поддержания идеального внешнего вида автомобилей. Он включает чистку или уборку салона, полировку поверхностей, применение защитных покрытий для сохранения краски и ЛКП в первозданном состоянии. Подобные услуги важны, так как автомобили являются не только средством передвижения, но и отражением статуса, вкуса и стиля владельца. Они позволяют:

  • Сохранить первоначальный блеск, который утрачивается из-за воздействия погодных условий и мелких повреждений.
  • Защитить ЛКП от агрессивных факторов, таких как солнечные лучи, дождь, снег, соль на дорогах и многие другие.
  • Увеличить стоимость автомобиля, если планируется выставить его на продажу.
  • Повысить уровень комфорта за счет проведения химчистки салона, удаления запахов и реставрации поврежденных деталей.

С профессиональным уходом автомобиль будет выглядеть как новый и прослужит дольше. Чтобы все ожидания оправдали себя и даже превзошли их, рекомендуем обратиться к мастерам центра Sappodetailing.

Что входит в детейлинг-услуги

Опытные мастера предоставляют широкий спектр услуг, включая:

  • Полировку кузова, которая убирает мелкие царапины и поверхностные дефекты, восстанавливая глянец краски.
  • Нанесение защитных покрытий – керамические составы защищают краску от царапин и воздействия окружающей среды, водоотталкивающие средства используются для обработки стекол, зеркал.
  • Внутренний детейлинг, в том числе уборка, химчистка и реставрация салона, включая мебель, коврики и потолок, а также дезинфекция и ароматизация салона.
  • Полировку хромированных деталей и элементов интерьера.
  • Уход за колесами и шинами – чистка и обработка, консервация колесных дисков и шин, придающая им блеск и защиту.

Новый автомобиль всегда сверкает яркостью и имеет красивый заводской блеск, но со временем краска может потерять свой первоначальный вид из-за воздействия погодных условий и мелких повреждений. Детейлинг возвращает ему первозданный лоск и глубокий цвет.

В зависимости от текущего состояния транспортного средства и желаемого результата, можно заказывать отдельные услуги или выбирать пакетные предложения. На основании этого цены на детейлинг могут отличаться. При обращении в центр Sappodetailing клиенты могут выбрать любой из вариантов – готовые комплексы «Все включено» или только отдельные виды работ. По стоимости комплексные пакеты будут выгоднее, чем при заказе отдельно взятых услуг.

Реклама. ИП Разумов Артем Сергеевич. sappodetailing.ru

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