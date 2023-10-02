"Цифровой урок" в дзержинской школе провел замгубернатора региона Егор Поляков Общество

Фото: Кирилл Мартынов, ИА “Время Н”

И.о. заместителя губернатора Нижегородской области Егор Поляков провел "Цифровой урок" в школе №2 Дзержинска.

В частности, темой занятия стали возможности искусственного интеллекта (ИИ), его применение в экономике региона.

По словам замглавы региона, в Нижегородской области внедрение ИИ в сфере безопасности повышает раскрываемость преступлений.

"Например, видеонаблюдение с компьютерным зрением аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" помогает не только выявлять нарушения, но и прогнозировать ситуации, которые могут к ним привести. Очень важно, чтобы подрастающее поколение знало, как можно использовать современные технологии во благо", - отметил он.

Также школьники обсудили роль и значимость ИТ-профессий в регионе.

Глава Дзержинска Иван Носков отметил необходимость грамотного использования ИИ в образовании. "Уверен, такие интерактивные занятия любят школьники, и они им полезны", – сказал глава города.

И.о. министра образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков добавил, что все больше школьников с каждым годом получают доступ к современному оборудованию и цифровому контенту.

В организации тематического урока были задействованы сотрудники министерства образования и науки Нижегородской области, министерства цифрового развития и связи Нижегородской области, Нижегородского института развития образования и администрации Дзержинска.

Материалы к уроку доступны по ссылке: https://урокцифры.рф/lessons/ai-in-industries для самостоятельного изучения.

Как сообщалось ранее, "Цифровой урок" в рамках Всероссийского образовательного проекта прошел в Дзержинске.