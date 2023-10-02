"Цифровой урок" в дзержинской школе провел замгубернатора региона Егор Поляков

Фото: Кирилл Мартынов, ИА “Время Н”
И.о. заместителя губернатора Нижегородской области Егор Поляков провел "Цифровой урок" в школе №2 Дзержинска.
В частности, темой занятия стали возможности искусственного интеллекта (ИИ), его применение в экономике региона.
По словам замглавы региона, в Нижегородской области внедрение ИИ в сфере безопасности повышает раскрываемость преступлений.
"Например, видеонаблюдение с компьютерным зрением аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" помогает не только выявлять нарушения, но и прогнозировать ситуации, которые могут к ним привести. Очень важно, чтобы подрастающее поколение знало, как можно использовать современные технологии во благо", - отметил он.
Также школьники обсудили роль и значимость ИТ-профессий в регионе.
Глава Дзержинска Иван Носков отметил необходимость грамотного использования ИИ в образовании. "Уверен, такие интерактивные занятия любят школьники, и они им полезны", – сказал глава города.
И.о. министра образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков добавил, что все больше школьников с каждым годом получают доступ к современному оборудованию и цифровому контенту.
В организации тематического урока были задействованы сотрудники министерства образования и науки Нижегородской области, министерства цифрового развития и связи Нижегородской области, Нижегородского института развития образования и администрации Дзержинска.
Материалы к уроку доступны по ссылке: https://урокцифры.рф/lessons/ai-in-industries для самостоятельного изучения.
Как сообщалось ранее, "Цифровой урок" в рамках Всероссийского образовательного проекта прошел в Дзержинске.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+