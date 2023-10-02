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Бизнес

Нижегородские предприниматели могут получить до 50 млн рублей на инновационные проекты

03 октября 2023 17:03  [87] Бизнес
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Гранты до 50 млн рублей по шести программам Фонда содействия инновациям (ФСИ) доступны для предпринимателей Нижегородской области на финансирование инновационных проектов.

Как сообщил и. о. министра промышленности региона Максим черкасов, помощь в оформлении заявок оказывает региональное представительство ФСИ - технопарк "Анкудиновка".

По словам министра, региональные предприятия могут вместе с ФСИ пройти путь от стартапа до расширения производства.

Так, с начала этого года нижегородские инноваторы подали более 300 заявок на 16 различных конкурсов.  

Участниками конкурсов ФСИ могут стать нижегородские малые инновационные предприятия. Победители программ получат гранты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).

Так, участники конкурса "Старт-Сопр" (действует в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство") получат до 4 млн рублей, "Внедрение-ИИ" - до 50 млн рублей, "Старт-ЦТ-1" - до 4 млн рублей (действует в рамках нацпроекта "Цифровая экономика РФ"), "Развитие-Электроника" - до 50 млн рублей, "Техно-старт-1" - до 20 млн рублей, и "Техно-старт-2" - до 25 млн рублей (действуют в рамках федерального проекта "Прикладные исследования, разработка и внедрение электронной продукции").

"Средства грантов всех действующих конкурсов можно направить на заработную плату сотрудников, приобретение оборудование, комплектующих, а также на общехозяйственные расходы", – отметил директор управляющей компании технопарка "Анкудиновка" Тимур Радаев.

Подать заявки на конкурсы "Внедрение-ИИ" и "Старт-СОПР" можно до 16 октября; "Старт-ЦТ-1", "Техностарт-1" и "Техностарт-2" – до 23 октября; "Развитие-электроника" – до 9 октября.

Ознакомиться с подробной информацией и подать заявку можно на сайте Фонда содействия инноваций.  

За прошлый год технопарк "Анкудиновка" помог нижегородским инноваторам привлечь по линии ФСИ более 350 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что выручка резидентов технопарка "Анкудиновка" выросла до 28 млрд рублей в 2022 году.

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Теги:
бизнес Гранты Инновация
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