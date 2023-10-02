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Общество

Проект "Цифровые волонтеры" стартовал в Нижегородской области

03 октября 2023 17:36  [41] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

В Нижегородской области стартовал проект "Цифровые волонтеры". Он будет реализован в рамках проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" при содействии министерства цифрового развития и связи Нижегородской области и ИТ-компаний.

Презентация проекта состоялась для студентов и активистов молодежных общественных объединений в Штабе общественной поддержки. В первую очередь, проект направлен на помощь людям старшего поколения в освоении современных технологий.

"Сегодня цифровыми сервисами пользуются граждане всех возрастов. Важно, чтобы новые технологии не пугали, а помогали сделать жизнь комфортнее. Для этого важно осваивать навыки – с цифровыми волонтерами это станет проще. Они будут обучать как старшее поколение, так и молодых ребят грамотно и безопасно использовать цифровые ресурсы. Планируется, что волонтеры смогут оказывать и "цифровую скорую помощь" клиентам МФЦ, проводить занятия в социальных учреждениях и общественных организациях", - рассказал и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Важная часть программы – знакомство с информационной безопасностью, защита от цифрового мошенничества. Кроме того, специальные программы предусмотрены для учеников младших классов и старшеклассников.

"Для самих волонтеров такая активность создает дополнительные преимущества в профессиональной подготовке: участников ждут встречи с профильными компаниями, изучение передовых технологий, работа с актуальными проектами ИТ-сферы. Все это в том числе способствует задачам нацпроекта "Цифровая экономика", - рассказал и.о. министра цифровых технологий и связи региона Александр Синелобов.

Региональный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Константин Верховинский рассказал о задачах, условиях участия, возможностях и перспективах для волонтеров.

"Для реализации проекта мы приглашаем студентов и учащихся старших классов, увлеченных ИТ-сферой. Для них будут организованы специальные образовательные курсы. Это отличная возможность для молодых людей совместить социально значимую работу и повысить свои знания и навыки. Кроме того, хорошим стимулом и бонусом для ребят станет возможность изучения ИT-профессий в профильных компаниях, участие в тематических мероприятиях, форумах, семинарах", - сообщил координатор партпроекта Константин Верховинский.  

На презентации перед студентами также выступил Илья Померанцев, руководитель направления компании по разработке программного обеспечения "Globus IT" - партнера проекта "Цифровые волонтеры".

"Как нижегородская компания, мы заинтересованы в развитии нашего ИТ-сообщества. Мы готовы помогать ребятам, которые принимают участие в этом социальном проекте, дополнительно их мотивировать, давать им дополнительные знания, дальше вести. Если у кого-то из волонтеров есть большое желание заниматься информационными технологиями на профессиональном уровне - мы готовы в дальнейшем их привлекать в наши проекты", - отметил представитель компании.

"Считаю, что это нужная работа, потому что цифровые технологии у нас шагают семимильными шагами. Пользователи иногда не успевают за всеми новшествами и разработками. Особенно это сложно для пожилых людей. Я тоже помогал своим бабушкам и дедушкам настроить мессенджеры, и теперь они ими успешно пользуются, общаются. С точки зрения профессионального обучения и роста тема цифрового волонтерства меня заинтересовала", - поделился студент Волжского государственного университета водного транспорта Артем Гуляев.

Узнать более подробную информацию о проекте и подать заявку на участие в проекте можно в группе ВКонтакте: "Цифровые волонтеры Нижний Новгород".

Напомним, "Единая Россия" запустила партпроект "Цифровая Россия" в 2022 году для содействия цифровизации страны. Он направлен на решение широкого круга вопросов: поддержку российских ИТ-компаний и учителей информатики, обеспечение доступной и безопасной цифровой среды для всех пользователей, поддержку отечественных цифровых сервисов, платформ социальной направленности, а также создание и распространение цифрового патриотического контента.

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Теги:
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