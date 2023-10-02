Нижегородские театры стали лауреатами международного конкурса "Весь мир - театр" Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские театры стали лауреатами международного фестиваля - конкурса "Весь мир - театр", сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Церемония награждения прошла в Нижнем Новгороде в стенах Театра юного зрителя.

В номинации "Театральные коллективы" награды получили участники театральной студии "Маска" Дворца культуры рабочего поселка Выездное городского округа город Арзамас, народный самодеятельный театр "Душа" досугового центра "Метеор" Первомайского Дворца культуры Городецкого муниципального округа.

Также в число лауреатов вошли театральная студия "Лгун" НГЛУ им. Н.А. Добролюбова и детский театр Bravo из города Бор.

Как подчеркнул замминистра культуры региона Андрей Попов, самодеятельное театральное искусство является важной частью культуры Нижегородской области.

"Мы стараемся поддерживать деятельность любительских театральных коллективов, понимая, насколько существенную роль они играют в жизни участников. Фестиваль "Весь мир – театр" в этом году получил статус международного и выполняет важную миссию, способствуя не только раскрытию талантов жителей Нижегородской области, но и развитию сотрудничества между театральными коллективами России, Белоруссии, Сербии, укреплению единого культурного пространства между нашими странам", - подчеркнул он.

Кроме того, в рамках фестиваля нижегородцы увидели спектакли "Сказки сквозь камни" Харцызского народного театрального коллектива "Факел" и образцового театрального коллектива "Браво" Харцызского городского Дворца культуры.

Ранее сообщалось, что нижегородские актеры проводят мастер-классы по театральному мастерству для школьников из Харцызска.