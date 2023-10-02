Волонтеры ОМК очистили пруды в Выксе Общество

Фото: пресс-служба ОМК

Эковолонтеры выксунского завода ОМК очистили территории Верхнего и Вильского прудов, а также привели в порядок лесопосадку в микрорайоне Мотмос.

Как сообщает пресс-служба компании, всего по итогам экологической акции было собрано около 15 тонн мусора.

Сотрудник выксунского завода ОМК, эковолонтер Дмитрий Бугров рассказал, что благодаря гранту "ОМК Партнерство"стало возможным организация и проведение экологического мероприятия.

Жительница микрорайона Мотмос Оксана Белоусова сообщила, что уже не первый год реализует волонтерские проекты и получает гранты в конкурсе "ОМК Партнерство".

"Мне хотелось сделать что-то для родного микрорайона. Так появилось футбольное поле, поставили уличные тренажеры и теннисный стол. А в этом году решила очистить от мусора лесопосадку. Для нас, жителей Мотмоса, это и парк, и место для отдыха и пикников, молодые мамочки гуляют здесь с колясками. Заметила, что есть над чем поработать. Вот так и родилась идея", – поделилась Оксана Белоусова.

Партнером проекта стала компания "ОМК Экометалл". Волонтеры собрали 15 автомобильных покрышек и заполнили большой металлический портал для мусора и 2 контейнера.

"Грантовый конкурс "ОМК Партнерство" дает возможность благоустроить родные поселки и микрорайоны, очистить лесные и водные ресурсы регионов. Это пример того, как добро становится заразительным. Человек видит проекты коллег в действии, присоединяется, а со временем готов реализовать собственные проекты и вовлекать в них друзей, соседей и других неравнодушных людей. Мы видим хорошую вовлеченность сотрудников в экологическое движение ОМК, активное развитие которого напрямую связано с климатической стратегией выксунского завода ОМК", – отметила руководитель направления корпоративной социальной ответственности группы ОМК Ольга Миронова.

Ранее волонтеры ОМК приняли участие в форуме "Эколидеры".