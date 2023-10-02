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Экономика

Нижегородская область получила федеральные бюджетные кредиты на капремонт дорог и закупку автобусов

04 октября 2023 15:18  [2] Экономика
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Нижегородская область получила очередные транши федеральных бюджетных кредитов на закупку автобусов и капитальный ремонт автодорог. 

Как сообщили в Минфине региона, в сентябре Нижегородская область в очередной раз получила одобренный бюджетный кредит от федерального центра.

" Так, 0,8 миллиарда рублей направим на капремонт дорог регионального и межмуниципального значения. В рамках специальных казначейских кредитов мы также уже получили 0,7 миллиарда рублей из ожидаемых 1,1 миллиарда. Средства предусмотрены на автобусы для районов области, в первую очередь для тех, которые входят в состав нижегородской агломерации", - рассказала и.о. министра финансов Нижегородской области Ольга Сулима.

Напомним, что на 1,1 млрд рублей планируется закупка автобусов среднего класса и автобусов малого класса. Они заменят работающий сегодня подвижной состав, который требует обновления.

Таким образом, объем государственного долга увеличился в сентябре на 1,5 млрд рублей и составил 137,8 млрд. Структура госдолга на 1 октября следующая: 75,2% составляют бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета, 24,7% - государственные ценные бумаги, 0,1% - государственные гарантии. Кредиты коммерческих банков отсутствуют.

Как сообщалось ранее, Нижегородская область получила очередные транши федерального бюджетного кредита на опережающее финансирование капремонта дорог.

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Теги:
Бюджет Госдолг
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