Нижегородские студенты-энергетики стали победителями стипендиальной программы от Эн+ Общество

Фото: ГК “Волгаэнерго”

Представители российского холдинга Эн+ (ГК "Волгаэнерго") в Нижнем Новгороде наградили победителей стипендиальной программы в области энергетики. Особое место среди памятных сувениров занимает поздравительная открытка от основателя энергохолдинга Олега Дерипаска, который не раз подчеркивал важность работы со школьниками и студентами.

Стипендиальная программа от Эн+ стартовала три года назад. В этом году в ней принимали участие студенты очной формы обучения профильных вузов и спо, имеющих государственную аккредитацию определенных специальностей из 18 городов России по направлениям энергетика, медицина, металлургия, педагогика. Всего было подано 700 заявок из 56 вузов страны. Это выше показателей прошлого года на 30%.

По направлению "Энергетика" победителями стали 46 человек из разных городов России. Призерами стипендиальной программы в Нижнем Новгороде стали 3 студента Нижегородского государственного технического университет им. Р.Е. Алексеева, обучающиеся по направлению "Электроэнергетика и электротехника" – Александр Симанов, Ярослав Петухов и Андрей Кралин.

"Рад, что стал победителем стипендиальной программы от Эн+. Пройти отбор было непросто – учитывались не только хорошая успеваемость, но и научные достижения. У меня получилось. Эта программа – отличный способ поддержки студентов. Спасибо Олегу Владимировичу Дерипаска за создание прекрасного проекта. Такое внимание позволяет максимально сконцентрироваться на учебе и развиваться в выбранном направлении. Уверен, что в будущем это даст возможность добиться существенных успехов в профессии, которую я выбрал", - рассказал победитель стипендиальной программы Эн+ в Нижнем Новгороде Ярослав Петухов.

Главными критериями отбора стипендиатов в программу, которая стартовала в 2021 году, стали хорошие оценки, наличие публикаций и научных достижений, активная гражданская позиция. Победители будут не только ежемесячно получать материальное поощрение в размере до 25 000 рублей в зависимости от курса обучения, но и будут интегрированы в работу компании. Так, для них предусмотрена годовая подписка на профильную электронную библиотеку, профессиональный журнал, участие в конференциях, корпоративных, благотворительных мероприятиях, профессиональных праздниках Эн+ и РУСАЛ. А также посещение предприятий и программа стажировок и практик, участие в профессиональных конкурсах, образовательных мероприятиях – вебинарах, тренингах Эн+ и РУСАЛ.

"Мы давно сотрудничаем с компанией Эн+. Среди ее сотрудников есть наши выпускники. Подготовка высококвалифицированных инженерных и научных кадров для промышленности – одна из основных задач НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Мы готовим студентов с нулевым периодом адаптации. Направление энергетики сейчас очень востребовано и получение специализированных стипендий от предприятий региона дает возможность студентам определить свое будущее и расставить приоритеты еще на этапе обучения в вузе. Регулярное получение специализированных стипендий показывает высокое качество технического образования в вузе, а также целеустремленность и амбиции наших студентов", - сказал ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев.

"Все победители образовательного проекта – талантливые, целеустремлённые и амбициозные молодые люди. Мы верим, что они будут развиваться и ставить перед собой достойные и значимые цели. Именно благодаря их энергии, знаниям и упорному труду регионы нашей страны смогут динамично развиваться и меняться к лучшему", - отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.

Стипендиальная программа базируется на исторически сложившихся ценностях компании Эн+, которыми являются – улучшение профессиональных навыков специалистов, инвестирование в перспективные технологии и развитие кадрового потенциала регионов. Такой вектор заложил ещё основатель Эн+ Олег Дерипаска. Несмотря на то, что у стипендиатов нет обязательств по трудоустройству на предприятия Эн+, многие решают связать свою судьбу с компанией после окончания обучения. Студенты уверены, что этот шаг позволит им максимально проявить себя и построить карьеру в энергетике.