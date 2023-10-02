Деловой и экономический потенциал Дзержинска представили на XII Форуме городов-побратимов Беларуси и России Общество

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Депутат Думы Дзержинска Евгений Минервин на встрече с председателем Думы Викторией Николаевой рассказал о визите в составе дзержинской делегации на XII Форум городов-побратимов Беларуси и России. Форум состоялся в городе Брест.

По словам депутата, на форуме присутствовали 260 делегатов из разных российских и белорусских городов, в том числе, новых территорий России – Мариуполя, Донецка, Горловки, Ялты. Впервые участвовали молодежные организации городов - побратимов.

На рабочей сессии форума по теме: «Экономическое и деловое сотрудничество: необходимость, условия, ожидания», которая проходила в "Брестском научно - технологическом парке", Евгений Минервин презентовал деловой и экономический потенциал города Дзержинска, рассказал о существующих предприятиях, ОЭЗ "Кулибин", и предложил создать электронный "банк данных", который свяжет города России и Беларуси.

"Банк данных" - это электронная площадка спроса и предложений как промышленных предприятий, так и социальных и культурных организаций обоих государств. По мысли депутата Минервина, такая площадка позволит оперативно налаживать взаимодействие и сотрудничество в разных сферах.

"Расширение коммуникации между городами Беларуси и России, а не только среди городов - побратимов, улучшит контакт между нашими странами и позволит найти новых партнеров. Пока же хорошо налажены, например, экономические связи в сфере торговли, например, в Дзержинске качестве приезжающих к нам рынков белорусских товаров", - сказал Евгений Минервин.

В рамках форума были подписаны пять новых побратимских договоров. Новыми участниками Ассоциации побратимских городов стали Могилев и Ярославль, Орша и Смоленск, Заславль и Котельники, Лунинец и Новодевяткино, Заславль и Ялта.

"С Беларусью наша страна связана многовековой общей историей. На сегодняшнем этапе дружеские связи и взаимовыгодное сотрудничество имеют особое значение. Радостно, что число побратимов российских городов в Беларуси растет. Как показывает опыт побратимских связей Дзержинска и Гродно, такое взаимодействие идет на пользу и городам и государствам", - сказала Виктория Николаева.

Ранее сообщалось, что Евгении Орловой вручили удостоверение и значок депутата городской Думы Дзержинска седьмого созыва.