Двухфакторная авторизация на Госуслугах стала обязательной
Осенние ярмарки "Покупай нижегородское"
Творческий конкурс ёлочных украшений "Горьковская игрушка"
Участок проспекта Гагарина в Щербинках расширят до шести полос
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
05 октября 2023 11:08  [48] Ярмарка "Секреты мастеров" откроется на площади Горького 6 октября
05 октября 2023 10:42  [88] Нижегородца Алексея Егорова наградили медалью Суворова за участие в СВО
05 октября 2023 10:28  [94] Деловой и экономический потенциал Дзержинска представили на XII Форуме городов-побратимов Беларуси и России
05 октября 2023 10:14  [100] Нижегородские туристы смогли вернуться из Египта после 28-часовой задержки рейса
05 октября 2023 10:02  [116] Нижегородский профсоюз медиков помог врачу добиться досрочного назначения страховой пенсии
05 октября 2023 09:55  [109] Юрий Шалабаев: "Я хочу поблагодарить всех, кто работает в сфере образования"
05 октября 2023 09:40  [115] Нижегородская полиция пресекла нарушение миграционного законодательства в Арзамасе
05 октября 2023 09:35  [104] Олег Лавричев: "Именно педагоги формируют правильную личностную систему координат человека, гражданина и патриота своей Отчизны"
05 октября 2023 09:20  [114] Евгений Люлин: "Трудом и талантом учителей закладываются основы знаний подрастающего поколения"
05 октября 2023 09:05  [114] Глеб Никитин: "В Нижегородской области работает очень много талантливых и ярких педагогов"
Общество

Деловой и экономический потенциал Дзержинска представили на XII Форуме городов-побратимов Беларуси и России

05 октября 2023 10:28  [94] Общество
Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

Депутат Думы Дзержинска Евгений Минервин на встрече с председателем Думы Викторией Николаевой рассказал о визите в составе дзержинской делегации на XII Форум городов-побратимов Беларуси и России. Форум состоялся в городе Брест.

По словам депутата, на форуме присутствовали 260 делегатов из разных российских и белорусских городов, в том числе, новых территорий России – Мариуполя, Донецка, Горловки, Ялты. Впервые участвовали молодежные организации городов - побратимов. 

На рабочей сессии форума по теме: «Экономическое и деловое сотрудничество: необходимость, условия, ожидания», которая проходила в "Брестском научно - технологическом парке", Евгений Минервин презентовал деловой и экономический потенциал города Дзержинска, рассказал о существующих предприятиях, ОЭЗ "Кулибин", и предложил создать электронный "банк данных", который свяжет города России и Беларуси.

"Банк данных" - это электронная  площадка спроса и предложений как промышленных предприятий, так и социальных и культурных организаций обоих государств. По мысли депутата Минервина, такая площадка позволит оперативно налаживать взаимодействие и сотрудничество в разных сферах. 

"Расширение коммуникации между городами Беларуси и России, а не только среди городов - побратимов, улучшит контакт между нашими странами и позволит найти новых партнеров. Пока же хорошо налажены, например, экономические связи в сфере торговли, например, в Дзержинске качестве приезжающих к нам рынков белорусских товаров", - сказал Евгений Минервин.

В рамках форума были подписаны пять новых побратимских договоров. Новыми участниками Ассоциации побратимских городов стали Могилев и Ярославль, Орша и Смоленск, Заславль и Котельники, Лунинец и Новодевяткино, Заславль и Ялта.

"С Беларусью наша страна связана многовековой общей историей. На сегодняшнем этапе дружеские связи и взаимовыгодное сотрудничество имеют особое  значение. Радостно, что число побратимов российских городов в Беларуси растет. Как показывает опыт побратимских связей Дзержинска и Гродно, такое взаимодействие идет на пользу и городам и государствам", - сказала Виктория Николаева. 

Ранее сообщалось, что Евгении Орловой вручили удостоверение и значок депутата городской Думы Дзержинска седьмого созыва.

 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Белоруссия Форум
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph