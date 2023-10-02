Уголовное дело из-за невыплаты зарплаты возбудили в Советском районе Происшествия

Уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работникам фирмы возбудили в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в региональном СУ СК.

Как полагает следствие, с февраля по июнь 2023 года руководство компании по продаже техники и оборудования для сельхозпроизводителей не выплатило заработную плату 10 сотрудникам.

В результате перед работниками образовалась задолженность на сумму в 1,8 млн рублей.

Следователи полагают, что у руководства фирмы были средства на зарплату сотрудников, однако деньги направлялись на иные цели. Отмечается, что будут приняты все необходимые меры для погашения задолженности.

Ранее уголовное дело по факту невыплаты зарплаты возбудили в Чкаловском городском округе.