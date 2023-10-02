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Бизнес

Добрались до Шуховской башни: мобильный интернет там стал быстрее

05 октября 2023 15:02  [89] Бизнес
Фото: Александр Воложанин

Фото: Александр Воложанин

Инженеры МегаФона провели масштабные работы по улучшению сети в Дзержинске и его окрестностях. В результате строительства и запуска новых базовых станций выросла емкость сети и скорость мобильного интернета. Улучшения почувствовали более 200 тысяч жителей второго по величине города Нижегородской области и многочисленные туристы.

Новый телеком-объект начал работать в поселке Колодкино – это ближайший населенный пункт к знаменитой Шуховской башне. Ажурный гиперболоид инженера Владимира Шухова был возведен на высоком берегу Оки в 1929 году и служил опорой линии электропередач местной ГРЭС. Тогда было построено три пары таких опор, но сохранилась только одна. На сегодняшний день она —единственное в мире гиперплоидное сооружение для линий электропередач. Недавняя реконструкция 128-метровой красавицы и светодиодная подсветка представили в лучшем виде железные кружева и сделали башню популярной локацией для блогеров. После запуска новой базовой станции эффектные фото и видео можно сразу выкладывать в интернет и даже вести прямые трансляции.  

Новые базовые станции появились также в восточной промзоне Дзержинска, где сосредоточены крупнейшие нефтехимические предприятия, что обеспечило работникам голосовую связь на самом высоком уровне и повышенные скорости мобильного интернета. Кроме того, использование высокочастотного диапазона позволило улучшить покрытие и проникновение сети внутри зданий с множеством перегородок.

Также в западной части Дзержинска оператор модернизировал несколько базовых станций. За счет перевода частот, задействованных в сетях связи 2G и 3G, в современный стандарт LTE МегаФон на 20-25% увеличил емкость сети и скорости мобильного интернета. Преобразования коснулись и социально-значимых объектов: четырех школ, детской больницы и поликлиники, детского парка, нескольких детсадов, спортивной школы, около которой идет строительство первой профессиональной лыже-роллерной трассы и большого массива коммерческих объектов: автосалонов, АЗС, магазинов.

"Мы уделяем особое внимание крупным промышленным центрам, тем более, что они становятся важными туристическими объектами, поэтому за последние несколько месяцев мы сделали даже больше, чем планировали изначально. Кроме установки новых телеком-объектов, на части существующих мы провели рефарминг и проложили несколько километров волоконно-оптических линий связи. Они гарантируют стабильность голосовой связи и уверенное интернет-соединение даже при постоянно растущей нагрузке на сеть. Кроме того, подключение базовых станций к оптоволокну позволяет минимизировать влияние погодных факторов, а сеть может обслуживать больше абонентов одновременно", — говорит директор МегаФона в Нижегородской области Роман Куликов.

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