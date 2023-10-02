Сильные дожди и мокрый снег ожидаются в Нижегородской области 8-12 октября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сильные дожди и мокрый снег ожидаются в Нижегородской области 8-12 октября. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Согласно информации, в воскресенье температура воздуха ночью составит -2...+3°, днем +3...+8°. В последующие дни прогнозируется среднесуточная температура воздуха на 3-5° ниже климатической нормы: ночью -3...+2°, днём +1...+6°, временами осадки в виде дождя и мокрого снега, а га отдельных участках дорог - гололедица.

В связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность ДТП, затруднения работы общественного транспорта, локальных подтоплений, оползней.

Нижегородцам в период сильных осадков рекомендуется воздержаться от поездок по городу, водителям следует снизить скорость и быть предельно внимательными.