Осенние ярмарки "Покупай нижегородское"
Ещё 255 аварийных домов расселят в Нижнем Новгороде к 2028 году
Количество электричек Нижний Новгород - Бор увеличат 2-15 октября
Нижний Новгород официально стал "Культурной столицей 2024 года"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
05 октября 2023 15:42  [71] "Волгаэнерго" и ННГУ им Н.И. Лобачевского подписали соглашение о сотрудничестве
05 октября 2023 15:24  [95] Поезд "Вместе против диабета" будет работать в Нижнем Новгороде 8-9 ноября
05 октября 2023 15:08  [114] Сильные дожди и мокрый снег ожидаются в Нижегородской области 8-12 октября
05 октября 2023 14:47  [138] Шестнадцать нижегородцев отравились грибами с начала 2023 года
05 октября 2023 14:33  [114] Нижегородские школьники могут принять участие в конкурсе видео "Знаешь? Научи"
05 октября 2023 14:10  [146] Нижегородский онкологический научный центр за 15 лет помог более чем 500 детям
05 октября 2023 13:43  [153] Детский "Поезд здоровья" направят в посёлок Ждановский в помощь педиатру
05 октября 2023 13:23  [158] ГК "Столица Нижний" возглавила рейтинг застройщиков Нижегородской области
05 октября 2023 12:36  [167] Опубликовано расписание "Валдаев" Нижний Новгород - Бор с 6 по 15 октября
05 октября 2023 11:08  [170] Ярмарка "Секреты мастеров" откроется на площади Горького 6 октября
Общество

"Волгаэнерго" и ННГУ им Н.И. Лобачевского подписали соглашение о сотрудничестве

05 октября 2023 15:42  [71] Общество
Фото: ГК “Волгаэнерго”

Фото: ГК “Волгаэнерго”

5 октября ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+ Груп) и ННГУ им Н.И. Лобачевского подписали соглашение о сотрудничестве. В торжественной церемонии приняли участие руководитель Группы Виталий Гаврюшенко и и.о. ректора университета Олег Трофимов. 

Целью сотрудничества станет подготовка молодых специалистов для предприятий энергетической компании, содействие в практической занятости обучающихся и трудоустройство выпускников. Кроме того, соглашение подразумевает взаимодействие в сфере образования, научных исследований и инноваций. В рамках сотрудничества также будет осуществляться взаимодействие с филиалом ННГУ им Н.И. Лобачевского в Балахне, который реализует образовательные программы в сфере электроэнергетики.

"Соглашение с Группой компаний "Волгаэнерго" – значимое событие в жизни нашего вуза. Для студентов это новые возможности, которыми предприятие обладает и готово делиться. Для Университета в целом – это новый индустриальный партнер, взаимодействие с которым позволит нам создавать новые актуальные для экономики проекты, вместе участвовать в профильных грантовых конкурсах и побеждать в них", – рассказал и.о. ректора ННГУ им Н.И. Лобачевского Олег Трофимов.

Сотрудничество с учебными заведениями и поддержка студентов по всей России – многолетняя традиция энергохолдинга Эн+, которую заложил основатель компании Олег Дерипаска. Подготовка молодых кадров ведется, начиная со школьной скамьи. Так, в Нижнем Новгороде на базе 40 лицея компания завершает строительство "Мультилаба", в оборудованном многофункциональном классе дети будут приобщаются к современным профессиям – моделированию и IT.

"Энергетика – это инфраструктурная отрасль, для которой обеспеченность квалифицированными кадрами стоит на первом месте. Приоритетом кадровой политики компании Эн+ является сотрудничество с вузами. У нас открыты карьерные возможности для активных молодых людей с хорошим образованием и здоровыми амбициями! ННГУ им. Н.И. Лобачевского занимает лидирующие позиции в сфере образования и науки, имея высокий статус Национального исследовательского университета России. Мы рассчитываем, что соглашение с вузом позволит синхронизировать и усилить работу по совместной подготовке кадров и проведению научных исследований", - отметил руководитель ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко. 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ННГУ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph