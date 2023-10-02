"Волгаэнерго" и ННГУ им Н.И. Лобачевского подписали соглашение о сотрудничестве Общество

Фото: ГК “Волгаэнерго”

5 октября ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+ Груп) и ННГУ им Н.И. Лобачевского подписали соглашение о сотрудничестве. В торжественной церемонии приняли участие руководитель Группы Виталий Гаврюшенко и и.о. ректора университета Олег Трофимов.

Целью сотрудничества станет подготовка молодых специалистов для предприятий энергетической компании, содействие в практической занятости обучающихся и трудоустройство выпускников. Кроме того, соглашение подразумевает взаимодействие в сфере образования, научных исследований и инноваций. В рамках сотрудничества также будет осуществляться взаимодействие с филиалом ННГУ им Н.И. Лобачевского в Балахне, который реализует образовательные программы в сфере электроэнергетики.

"Соглашение с Группой компаний "Волгаэнерго" – значимое событие в жизни нашего вуза. Для студентов это новые возможности, которыми предприятие обладает и готово делиться. Для Университета в целом – это новый индустриальный партнер, взаимодействие с которым позволит нам создавать новые актуальные для экономики проекты, вместе участвовать в профильных грантовых конкурсах и побеждать в них", – рассказал и.о. ректора ННГУ им Н.И. Лобачевского Олег Трофимов.

Сотрудничество с учебными заведениями и поддержка студентов по всей России – многолетняя традиция энергохолдинга Эн+, которую заложил основатель компании Олег Дерипаска. Подготовка молодых кадров ведется, начиная со школьной скамьи. Так, в Нижнем Новгороде на базе 40 лицея компания завершает строительство "Мультилаба", в оборудованном многофункциональном классе дети будут приобщаются к современным профессиям – моделированию и IT.

"Энергетика – это инфраструктурная отрасль, для которой обеспеченность квалифицированными кадрами стоит на первом месте. Приоритетом кадровой политики компании Эн+ является сотрудничество с вузами. У нас открыты карьерные возможности для активных молодых людей с хорошим образованием и здоровыми амбициями! ННГУ им. Н.И. Лобачевского занимает лидирующие позиции в сфере образования и науки, имея высокий статус Национального исследовательского университета России. Мы рассчитываем, что соглашение с вузом позволит синхронизировать и усилить работу по совместной подготовке кадров и проведению научных исследований", - отметил руководитель ГК "Волгаэнерго" Виталий Гаврюшенко.