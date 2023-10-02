Цветы, слова благодарности, школьный вальс - акция "Спасибо учителям!" прошла в Сормовском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Сегодня, в День учителя, активисты и волонтеры "Единой России" поздравили с профессиональным праздником педагогов школы №117 в Сормовском районе Нижнего Новгорода. С самого утра на входе в школу они встречали учителей, дарили им цветы со словами благодарности и добрыми пожеланиями. Все желающие могли сфотографироваться на фоне большой красочной открытки или с большим белым медведем – ростовой куклой.

Поздравили педагогический коллектив глава администрации, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Светлана Горбунова и депутат городской Думы Нижнего Новгорода Михаил Иванов.

"Много профессий нужных и важных, и учитель – это, безусловно, одна из них! Если от врачей зависит жизнь и здоровье человека, то от учителя – жизнь общества в целом! То, что учителя закладывают в умы и сердца наших детей во многом будет определять будущее нашего общества, нашей страны. Ваши знания, чуткость, доброта, забота, преданность делу, любовь к детям, ваш пример служения обществу и профессии дают ребятам ту необходимую основу для формирования гармоничной личности. Спасибо за ваш труд!", - обратился к учителям Михаил Иванов.

Школа №117 Сормовского района создана в 1937 году. Сегодня здесь учатся более 1900 детей. В этом году 1 сентября в учебном заведении открылся новый корпус для начальной школы, построенный в рамках нацпроекта «Образование» при поддержке партпроекта «Новая школа». В просторном комфортном здании расположены 18 учебных кабинетов, библиотека, спортивный зал, пищеблок со столовой на 200 мест, актовый зал. Кроме того, на территории школы оборудовали современную игровую площадку, футбольное поле с искусственным покрытием и спортивную зону для игр в баскетбол и волейбол.

Директор школы Татьяна Феоктистова показала гостям, как идет образовательный процесс в новом корпусе, рассказала о планах по его дальнейшему оформлению и наполнению.

Как отметила глава района Светлана Горбунова, очень важно, что сфере образования сегодня уделяется серьезное внимание и поддержка, развивается инфраструктура, строятся новые и обновляются уже работающие школы, в учебных заведениях создаются условия для современной образовательной среды.

"За последние три года в Сормовском районе проведен значительный фронт работ для того, чтобы педагоги работали, а дети учились в достойных и современных условиях. Наглядный пример – этот новый учебный корпус в школе №117, одной из самых больших в нашем районе. Здание построено с нуля, рассчитано на 400 мест, имеет самое современное оборудования для учебы. Также этим летом в школе № 9 создан детский технопарк. Там появились самые современные лаборатории, оборудование для опытов, станки, компьютеры - все для ребят, которые увлекаются естественно-научным профилем. Ранее благодаря федеральной программе полностью преобразилась школа №156. При поддержке региона и города регулярно реализуем различные программы по ремонту, благоустройству, оснащению образовательных учреждений", - сказала Светлана Горбунова.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя, активисты партии проводят сегодня во всех муниципалитетах Нижегородской области.

Напомним, строительство новых и капитальный ремонт образовательных учреждений является ключевым направлением народной программы "Единой России" и партпроекта "Новая школа".

На XX Съезде "Единой России" президент поручил создать федеральную программу капремонта школ на ближайшие пять лет. Партия обеспечила выделение средств из федерального бюджета на ее реализацию.

В Нижегородской области в федеральную программу на данный момент вошли 10 школ, в части из которых уже завершены работы. На текущий момент также одобрена заявка Нижегородской области на реализацию мероприятий в 2024-2025 гг. в 11 образовательных организациях с двухлетним циклом реализации. На следующий плановый период на включение в федеральную программу капитального ремонта подготовлена заявка еще на 32 образовательных учреждения.