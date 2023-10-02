Круглый стол по теме гуманитарных миссий прошёл в Штабе общественной поддержки Общество

В Штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" состоялся круглый стол с активистами волонтерских объединений Нижегородской области по вопросам организации гуманитарных миссий на Донбасс. Организатором выступила АНО "Волонтерский центр Нижегородской области".

Среди участников - представители нижегородской молодёжной патриотической организации "Наследие", НРО ВОД "Волонтеры Победы", НРО ВОД "Волонтеры-медики", НРО ВСКС, ТМ "Сказка в дар", Горьковской железной дороги - филиала РЖД, ПСО "Рысь", благотворительного фонда "Лотос", НООО "Семейный центр "Лада", ПСО "Волонтер".

Руководитель нижегородской молодёжной патриотической организации "Наследие" Павел Массов рассказал участникам об истории формирования танкового батальона "им. Кузьмы Минина", а также о том, как общественники могут включиться в повестку.

"Уверен, что будем активнее работать для нашей общей Победы. В батальоне собрали нижегородцев, все друг другу помогают, выручают. Настоящая семья", - отметил он.

В ходе обсуждения были выделены основные направления для работы волонтерских объединений: они связаны с системной передачей гуманитарной помощи нижегородским военнослужащим, текущими потребностями на передовой, созданием новых направлений работы, в частности, сбором квадрокоптеров. Было принято решение создать единое сообщество добровольческих объединений, которые будут на регулярной основе организовывать гуманитарные миссии, собирать необходимую помощь, оказывать психологическую и иную поддержку мобилизованным.

"Мы готовы выстраивать системную работу, чтобы у всех наших ребят в зонах проведения специальной военной операции всё было в достатке. На днях открыли сбор вещей к зимнему сезону, и после работы круглого стола увидели, что есть большой запрос на технику, возьмём также на рассмотрение", - рассказала генеральный директор АНО "Волонтерский центр Нижегородской области" Мария Самоделкина.

Напомним, что ранее на базе Волонтерского центра начал свою работу Центр помощи и поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Оставить заявку на оказание помощи, а также присоединиться к деятельности Центра можно обратившись по контактному номеру телефона: 8-800-222-00-13.