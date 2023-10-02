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Общество

Итоги поискового сезона и вопросы гражданской поддержки СВО обсудили в ПФО

05 октября 2023 18:49  [39] Общество

Фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО

В Нижнем Новгороде в рамках окружного общественного проекта "Слёт поисковых отрядов ПФО "Никто не забыт" 5 октября прошло совещание под председательством помощника полпреда президента России в ПФО Владимира Колчина.

Как сообщили в пресс-службе полпредства, в мероприятии приняли участие ответственный секретарь ООД "Поисковое движение России" Елена Цунаева, начальник военно-мемориального отдела департамента Минобороны РФ по увековечению памяти погибших Игорь Миронов, руководители поисковых отрядов из 14 регионов ПФО, а также представители органов исполнительной власти, отвечающие за образование и молодежную политику в субъектах Федерации округа.

Участники совещания обсудили вопросы развития поискового движения, гражданской поддержки СВО, а также сохранения памяти участников спецоперации.

Открывая мероприятие, Владимир Колчин отметил, что вопрос развития поискового движения является важным элементом системной работы по патриотическому воспитанию молодёжи, проводимой в регионах Приволжья.

Он рассказал, что в поисковые отряды входит более 13 тысяч человек. Самым большим охватом молодёжи поисковым движением отличаются Республики Башкортостан (5250 человек), Мордовия (1440 человек) и Татарстан (1160 человек).

Лидерами по количеству поисковых отрядов и объединений являются Мордовия (87 отрядов), Татарстан (67), Башкортостан (52) и Чувашия (51 поисковое объединение).

Владимир Колчин подчеркнул, что сегодня Поисковое движение России находится на переднем крае не только патриотической работы с молодёжью, но и способствует сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне, принимает участие в гражданской поддержке СВО. В связи с этим необходимо содействие поисковому движению на всех уровнях государственной власти, а также активного привлечения поисковиков к работе по увековечению исторической памяти на территории субъектов РФ и вновь присоединенных территорий.

В рамках совещания были подняты вопросы, связанные с развитием поискового движения и патриотического воспитания, показан лучший опыт, имеющийся в регионах. Особенно важным, по мнению выступающих, сейчас является вопрос подготовки кадров руководителей поисковых отрядов, методическая подготовка их участников, дальнейшая активизация работы с грантовыми фондами.

Как добавили в пресс-службе полпредства, по итогам совещания подготовлены рекомендации для органов государственной власти и общественных организаций.

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