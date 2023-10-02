Количество электричек Нижний Новгород - Бор увеличат 2-15 октября
Ещё 255 аварийных домов расселят в Нижнем Новгороде к 2028 году
Конкурс проектов в сфере народной дипломатии
Творческий конкурс ёлочных украшений "Горьковская игрушка"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
06 октября 2023 09:54  [54] Два ребенка пострадали в ДТП с участием автомобиля и мотоцикла в Ардатове
06 октября 2023 09:12  [110] Ребенок утонул в бассейне в городе Кстово
05 октября 2023 16:17  [291] Нижегородка ударила ножом свою мать на территории кремля
05 октября 2023 14:22  [276] Нижегородец получил пожизненный срок за убийство трех человек в 1999 году
05 октября 2023 11:46  [266] Уголовное дело из-за невыплаты зарплаты возбудили в Советском районе
05 октября 2023 11:20  [263] Один человек погиб на пожаре в Сормовском районе 5 октября
04 октября 2023 17:22  [679] Полиция установила личность напавшего на детей с битой нижегородца
04 октября 2023 11:54  [391] Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела о нападении на детей в Нижнем Новгороде
03 октября 2023 17:24  [523] Готовивший нападение на школу в Нижнем Новгороде подросток получил реальный срок
03 октября 2023 17:10  [641] Отец одного из пострадавших рассказал о нападении на детей в ЖК "Седьмое небо"
Происшествия

Ребенок утонул в бассейне в городе Кстово

06 октября 2023 09:12  [110] Происшествия
Фото: СУ СК по Нижегородской области

Фото: СУ СК по Нижегородской области

Ребенок утонул в бассейне в городе Кстово, в полиции уже возбудили уголовное дело.

Как сообщили в СУ СК по Нижегородской области, трагедия произошла вечером 5 октября.

Следствие полагает, что во время проведения занятий по плаванию пятилетний мальчик остался вне поля зрения тренера и оказался под водой.

Прибывшая бригада скорой медпомощи констатировала смерть ребенка.

Уже назначена судебно-медицинская экспертиза  с целью установления причины смерти.

Следователи СК осматривают место трагедии, изымают документы, подтверждающие осуществление деятельности по обучению детей плаванию. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что мужчина утонул в городском округе Выкса.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Утонувшие
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph