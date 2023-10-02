Ребенок утонул в бассейне в городе Кстово Происшествия

Фото: СУ СК по Нижегородской области

Ребенок утонул в бассейне в городе Кстово, в полиции уже возбудили уголовное дело.

Как сообщили в СУ СК по Нижегородской области, трагедия произошла вечером 5 октября.

Следствие полагает, что во время проведения занятий по плаванию пятилетний мальчик остался вне поля зрения тренера и оказался под водой.

Прибывшая бригада скорой медпомощи констатировала смерть ребенка.

Уже назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти.

Следователи СК осматривают место трагедии, изымают документы, подтверждающие осуществление деятельности по обучению детей плаванию. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что мужчина утонул в городском округе Выкса.