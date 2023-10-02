Фото: СУ СК по Нижегородской области
Ребенок утонул в бассейне в городе Кстово, в полиции уже возбудили уголовное дело.
Как сообщили в СУ СК по Нижегородской области, трагедия произошла вечером 5 октября.
Следствие полагает, что во время проведения занятий по плаванию пятилетний мальчик остался вне поля зрения тренера и оказался под водой.
Прибывшая бригада скорой медпомощи констатировала смерть ребенка.
Уже назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти.
Следователи СК осматривают место трагедии, изымают документы, подтверждающие осуществление деятельности по обучению детей плаванию. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что мужчина утонул в городском округе Выкса.
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