Два ребенка пострадали в ДТП с участием автомобиля и мотоцикла в Ардатове, сообщили в УГИБДД Нижегородской области.
Авария произошла 5 октября на улице 30 лет ВЛКСМ.
Водитель автомобиля ВАЗ (мужчина 1955 года рождения) при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество мотоциклу, на котором передвигались двое подростков.
В результате ДТП мальчик 2009 года рождения с переломом бедра был госпитализирован. Кроме того, травмы также получила и девочка 2008 года рождения.
Ранее сообщалось, что два человека погибли и двое детей пострадали в ДТП в Вачском районе.
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