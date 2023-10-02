Два ребенка пострадали в ДТП с участием автомобиля и мотоцикла в Ардатове Происшествия

Два ребенка пострадали в ДТП с участием автомобиля и мотоцикла в Ардатове, сообщили в УГИБДД Нижегородской области.

Авария произошла 5 октября на улице 30 лет ВЛКСМ.

Водитель автомобиля ВАЗ (мужчина 1955 года рождения) при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество мотоциклу, на котором передвигались двое подростков.

В результате ДТП мальчик 2009 года рождения с переломом бедра был госпитализирован. Кроме того, травмы также получила и девочка 2008 года рождения.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и двое детей пострадали в ДТП в Вачском районе.