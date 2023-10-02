Нижегородская прокуратура выявила заключенный фиктивный брак в Автозаводском районе Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Заключенный фиктивный брак был выявлен в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Так, в ходе проверки требований миграционного и семейного законодательства при регистрации брака между гражданкой Российской Федерации и иностранным гражданином были обнаружены нарушения закона.

В частности, проверка показала, что супруги совместно никогда не проживали, общее хозяйство не вели.

Целью заключения брака в июле 2022 года являлось получение иностранцем разрешения на временное проживание в РФ. Кроме того, выяснилось, что женщина в результате получила материальную выгоду.

Прокуратурой было подано исковое заявление о признании брака недействительным и аннулировании актовой записи. Решением Автозаводского районного суда требования прокурора района удовлетворены.

Ранее сообщалось, что двух нижегородцев задержали за организацию незаконной миграции.