Нижегородская прокуратура выявила заключенный фиктивный брак в Автозаводском районе

Фото: НИА “Нижний Новгород”
Заключенный фиктивный брак был выявлен в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Так, в ходе проверки требований миграционного и семейного законодательства при регистрации брака между гражданкой Российской Федерации и иностранным гражданином были обнаружены нарушения закона.
В частности, проверка показала, что супруги совместно никогда не проживали, общее хозяйство не вели.
Целью заключения брака в июле 2022 года являлось получение иностранцем разрешения на временное проживание в РФ. Кроме того, выяснилось, что женщина в результате получила материальную выгоду.
Прокуратурой было подано исковое заявление о признании брака недействительным и аннулировании актовой записи. Решением Автозаводского районного суда требования прокурора района удовлетворены.
Ранее сообщалось, что двух нижегородцев задержали за организацию незаконной миграции.
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