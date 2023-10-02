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Экономика

Люди старше 35 лет ринулись в IT-отрасль: что происходит с рынком труда в 2023 году

06 октября 2023 11:57  [168] Экономика

В 2023 году специалисты hh.ru зафиксировали резкий скачок индекса размещения резюме на вакансии, который подскочил с 1,5 до 6. Оказалось, что очень много людей в возрасте 35–40 лет и старше разместили свое резюме с пометкой «джун», то есть «начинающий».

Какие еще тренды наблюдают работодатели, представители системы образования и другие эксперты? Какие требования сейчас предъявляют IT-компании к начинающим специалистам? Как школа должна участвовать в выращивании IT-поколения? Эти и другие вопросы обсудили участники круглого стола «Первая миля разработчика», который проходил в рамках IТ-конференции GP Days 2023. Модератором круглого стола выступил руководитель проекта венчурный клуб MTS StartupHub Антон Зюзин.

«России не хватает IT-специалистов», — резюмировали недавно в нашей стране. И люди стали массово выбирать эту сферу. Кто-то пошел в вуз, кто-то выбрал профильные курсы. В результате сейчас на рынке появился переизбыток начинающих специалистов.

— Среди джунов серьезная конкуренция за работу, - приводит данные директор нижегородского филиала hh.ru Брылева Ольга, - 15 человек на место. У мидлов статистика не изменилась — на одну вакансию претендует пять специалистов. А вот сеньоров катастрофически не хватает — 0,7 резюме на вакансию.

При этом наличие высшего образования не входит в число важных параметров для найма, его отмечают в вакансиях лишь 19% работодателей. Сейчас IT-компании используют skills-based-подход. То есть важен не опыт, а навыки, которые специалист у себя развил. В общем, свои компетенции все равно придется доказывать.

Джун джуну рознь

— Сейчас сложилась практика, когда человек заканчивает курсы, не имеет навыков реального программирования и называет себя джуниор-разработчиком. Но по факту он им не является. Это стажер или интерн, - говорит глава компании Hawking Bros Арсений Анатольев. - Настоящий джуниор-разработчик потратит три дня на задачу, которую мидл решит за три часа. Но джун придет с решением. Ему можно объяснить концепцию, подсказать архитектуру или погрузить в бизнес-логику, но учить программировать его не придется. Он будет делать это медленнее, но сделает. Со стажером так не получится.

Но тем не менее стажировка — важный этап обучения в вузе. Тут есть два интересных момента. С одной стороны, работодатели отмечают, что высшее образование в IT необязательно. Но с другой — они же признаются, что именно вузы дают фундамент, который необходим для успешной работы в этой сфере.

— Высшее образование работает на общее развитие человека, - отмечает директор АНО «Горький Тех» Евгений Федосеев. - Чем фундаментальнее у человека знания, тем больше у него возможностей. Работодателю нужны развитые люди. Вуз обеспечивает бэкграунд, который учитывают при найме.

И университеты стараются, насколько возможно, адаптироваться под требования IT-компаний.

— Мы с первого курса стараемся объединять фундаментальную и практическую подготовки в вузе, - рассказывает директор Института информационных технологий, математики и механики (ИИТММ) Университета Лобачевского Николай Золотых. - На первом и втором курсах студенты имеют возможность заниматься учебно-исследовательскими проектами под руководством преподавателей и экспертов из индустрии. Третьекурсники трех направлений отправляются на полноценную практику в дружественные организации. Партнеры из Globus IT и других крупных компаний знают, как работать с этими ребятами. Вместе они создают реальные проекты, разрабатывают софт. Так студенты понимают, что в высокотехнологичных компаниях требуются не только хорошие знания языков программирования, например C++, но и фундаментальные знания, которые нужны и для машинного обучения, и для инженерного софта, и для системного программирования.

Бизнесу нужны крепкие мидлы

И даже в этом случае выпускники вузов все равно сталкиваются с проблемой трудоустройства. Им не хватает опыта.

— Я часто провожу собеседования с джунами и хочу сказать спасибо вузам — базовая подготовка в мобильной разработке действительно есть, - делится опытом руководитель направления iOS-разработки Globus IT Дмитрий Лемайкин. - Почти все стажеры, которые ко мне приходят, участвовали в тех или иных курсах. Проблема в том, что бизнесу нужны крепкие мидлы. На них запрос был всегда. Потому что бизнес хочет, чтобы человек в первый день начал работать. Это может крепкий джун. Стажеры просто не способны это делать. Трудно сказать, где стажер должен проходить путь от стажера и джуна до мидла — в вузе или в бизнесе. Каждый человек проходит его собственным уникальным путем.

На это нужно время. Сколько его потребуется, зависит от продукта, над которым будет работать молодой специалист, и от качеств самого разработчика.

— Если речь идет о разработке приложения — от шести месяцев до года. Если это разработка математических библиотек, то до полутора лет, - говорит директор АНО «НЕЙМАРК» Валерий Черепенников. - Отмечу, что здесь важна осознанность в образовании. В технической профессии, связанной с математикой, нет свободы выбора и невозможно достичь высокого уровня, не зная теоретических основ, которые, как правило, студенты изучают нехотя. Практикоориентированное обучение должно начинаться с самого начала, чтобы студент мог понять: без знания теории невозможно идти дальше. При этом важно, чтобы он сам понимал, зачем ему это необходимо. Поэтому каждый теоретический аспект важно разбирать на конкретных примерах в реальных компаниях.

Причем тут школа

Именно школа должна помочь молодому человеку понять, чем он хочет заниматься. Например, IT или медициной.

— У школы есть одна очень важная особенность. Ее задача — расширять возможности, показывать пути, - уверен директор АНОО «Школа 800» Марк Сартан. - Мы формируем опыт осознанного выбора, а для этого мы должны давать спектр. Чем шире он будет, тем лучше. И только к 9 классу появляется возможность более-менее определиться с выбором профиля, появляются профильные классы.

Мы должны обеспечивать школьнику универсальность и востребованность навыков: математические способности, формирование алгоритмического мышления, владение структурами данных, креативность и умение решать открытые задачи, работать в команде, способность к обучению и навыки бизнес-коммуникаций. Если школа сумеет сформировать эти качества как в рамках IT-направления, так и в других, то, я думаю, мы удовлетворим запросы вузов на соответствующих абитуриентов.

Как осилить первую милю

Все участники круглого стола сходятся в том, что без практики специалисту сложно пройти пресловутую первую профессиональную милю. Как эту практику провести с пользой для себя и студента — каждая компания/вуз решает самостоятельно.

— Геймификация, квесты, квизы — актуальные инновационные методы обучения, - перечисляет Евгений Федосеев. - Отдельная тема — виртуальная и дополненная реальность. Можно сделать дополненную среду, где студент проектирует какой-то новый тип двигателя или другое сложное техническое устройство. Например, мы сделали цифровую вселенную «НЕЙМАРК», где есть класс беспилотников и человек должен в виртуальном режиме собрать их по запчастям, а потом виртуально протестировать. За этим подходом в образовании — будущее.

Где получить опыт

  • ФабЛаб — то, что раньше называли кружком юного конструктора. Это набор инженерного оборудования, оборудования для программирования конкретных наборов робототехники. Здесь есть конечная цель — участие в мировых чемпионатах по робототехнике.
  • Хакатоны и контесты имеют соревновательный характер. При этом каждый участник команды может менять свою роль. Например, сначала быть фронтендером, а потом бэкендером.

Хакатоны популярны, потому что за ограниченное время позволяют решить прикладную практическую задачу и сделать это экономически эффективно. По сути, это микрокоманда микростартапа, которая помогает увидеть студенту, что в будущем будут от него ожидать.

  • Стажировка в IT-компаниях. Попасть на нее можно через вуз или самостоятельно прийти к работодателю. Можно пойти и на курсы. Например, «Академия Глобус» проводит обучение по разным стекам и имеет положительный опыт трудоустройства выпускников как в свой штат, так и в штат заказчиков.

Или пройти обучение в НЕЙМАРК.Интенсиве. Результатом программы являются не только новые прикладные знания и сертификат, но и реальная возможность пройти стажировку и трудоустроиться.

Так или иначе, но делать первые шаги в новой сфере всегда непросто. Тут и конкуренция, и быстро меняющиеся технологии. Неизменными остаются только упорство и энергичность, с которыми надо идти к поставленной цели.

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Теги:
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