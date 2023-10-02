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Бизнес

Просто смотрите: приложение "Ростелекома" для Android TV сделает бизнес-телевидение доступнее

06 октября 2023 13:30  [89] Бизнес
Фото: ПАО “Ростелеком”

Фото: ПАО “Ростелеком”

erid: Kra23zAHW

"Ростелеком" выпустил приложение для телевизоров с операционной системой Android, которое позволяет бизнесу любого масштаба пользоваться сервисом "Бизнес ТВ" без необходимости приобретать и устанавливать дополнительное оборудование. 

Ранее подключить телевидение для бизнеса на устройствах под управлением ОС Android можно было только с помощью специальной приставки. Это требовало затрат на оборудование, установку розеток и размещение проводов от приставок. Новое решение позволяет напрямую установить приложение "Бизнес ТВ" на любой подключенный к интернету телевизор под управлением ОС Android с версией 9.0 или выше. Установка возможна в двух режимах: с блокировкой меню телевизора от случайного использования и без него (иконка в меню телевизора или сторонней экосистемы).

"Ростелеком" уже несколько лет предлагает компаниям телевидение для бизнеса. В него входит трансляция ТВ-каналов и фильмов, а также сервисы для эффективного управления рекламой и коммуникациями с клиентами через телевизионные экраны. Приложение для Android, разработанное специалистами "Ростелекома", полностью поддерживает широкий функционал этого решения. Так, пользователям доступна опция "Конструктор рекламы", которая дает возможность демонстрировать клиентам рекламные материалы, специальные предложения, акции и другую актуальную для бизнеса информацию, настраивая собственную сетку вещания. Опция "Панель администратора" разработана специально для гостиничного бизнеса и позволяет управлять телевидением в каждом номере. Помимо информирования гостей отеля через экраны телевизоров в номерах о новых акциях и предложениях, эта функция обеспечивает экстренное оповещение постояльцев и персонала.

"Мы понимаем, насколько важно для бизнеса обеспечивать качественный клиентский сервис без дополнительных затрат, поэтому постоянно совершенствуем продукты для корпоративного сегмента. При этом чем технологичнее наши сервисы внутри, тем удобнее и доступнее они для клиентов.  Приложение ”Бизнес ТВ” для Android — это гибкое телевизионное решение, которое поможет нашим заказчикам использовать все преимущества современных цифровых технологий и создаст новые возможности для развития бизнеса. Решение особенно актуально в условиях, когда доля телевизоров с ОС Android на рынке постоянно растет", — отметил Константин Сполуденный, руководитель направления продуктового офиса "ТВ для Бизнеса" "Ростелекома".

Услуга "Бизнес ТВ" позволяет компаниям транслировать лицензионный и собственный контент в цифровом качестве. Она доступна во всех регионах присутствия "Ростелекома". Чтобы подключить ее, необходим доступ в интернет, телевизор под управлением ОС Android с версией 9.0 или выше, а также установленное приложение "Бизнес ТВ". Полные условия опубликованы на сайте. 

Реклама. ПАО "Ростелеком". rt.ru

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Теги:
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