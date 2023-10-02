Россияне доверили участие в соцопросах голосовым помощникам

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Абоненты сотовой связи активно подключают услуги цифровых секретарей: за год количество пользователей виртуального помощника Ева от МегаФона выросло в 55 раз. Это решение дает возможность не тратить время на навязчивые звонки, а также определяет спамеров и мошенников. По статистике МегаФона, к разряду самых нелюбимых абонентами категорий вызовов относятся соцопросы, предложения финансовых и юридических услуг. 

Количество нежелательных звонков на мобильные телефоны россиян растет: по данным аналитиков МегаФона, с начала года рост спам-трафика составил 35%.

Тактика спамеров адаптируется к блокирующим действиям операторов. Так, если раньше для вредных массовых обзвонов один номер мог использоваться в течение месяца, то к осени 2023 года в большинстве случаев такой номер «живёт» несколько дней или часов, после чего меняется. По данным МегаФона, 37% пытающихся звонить абонентам в течение дня спам-номеров проявляют активность в течение максимум двух часов.

Для защиты от тех спам-звонков, которые все же проходят через фильтры оператора, абоненты все чаще используют виртуальных помощников и интеллектуальные системы определения звонков. Виртуальный помощник Ева от МегаФона маркирует вызовы с неизвестных номеров на экране телефона (указывается либо категория – например "Недвижимость", "Клиники и аптеки", либо название конкретной компании) и может ответить на звонок вместо человека, уточнив причину обращения и когда можно перезвонить, если предложение заинтересует абонента. За год количество пользователей функционала маркировки звонков с помощью Евы выросло в 55 раз - до 8,2 млн человек.

Чаще всего – кроме спам-звонков – услугами виртуального ассистента абоненты пользуются при звонках на тему соцопросов (86,6% всех таких вызовов переводятся на виртуального секретаря), предложениях финансовых услуг (75%) и юридических фирм (75%). При этом охотнее всего абоненты общаются со службами такси (на 77% звонков отвечают сами), доставки (63%) и онлайн-магазинами (66%).

"МегаФон был первым из операторов большой четверки, кто предложил услуги виртуального помощника своим клиентам. И мы искренне рады тому успеху, который завоевала Ева среди наших абонентов. За все время своей работы, отвечая на звонки, Ева сэкономила нашим абонентам 416 тыс. часов личного времени, что равно 50 годам жизни. Мы продолжаем работать над новым функционалом Евы, постоянно совершенствуя алгоритмы ее работы: только с марта по август этого года точность идентификации звонящих увеличилась на 38%", - отмечает коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев. 

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