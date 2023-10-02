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Культура и отдых

Кино без границ: октябрьские премьеры в Wink — от турецких сериалов до корейского экшена

06 октября 2023 15:02  [110] Культура и отдых

В октябре видеосервис Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) собрал киномаршрут из премьер, полных остросюжетных приключений, романтических эмоций, детективных погонь, удивительных карьерных кульбитов и волшебной музыки.

Начинать подготовку к такому путешествию лучше всего дома, в уютной гостиной, с самого актуального для осенних вечеров формата — сериалов. 
Так, в октябре в Wink состоятся премьеры сразу нескольких российских сериалов. Среди них "Мастодонт" (12+) —  комедийная история покорения аналоговым героем Фёдора Добронравова цифрового ведомства, где работает его дочь, и спортивно-криминальный экшн "ФК Родина" (18+), в котором провинциальной футбольной команде приходится не сражаться за чемпионский титул, а играть на грани фола за жизнь. Первую серию "Мастодонта" зрители увидят 4 октября, а "ФК Родина" начнется 12 октября.

На вершине зрительских хит-парадов остаются турецкие сериалы. В этом месяце Wink покажет сразу две такие истории.

Сериал "Не отпускай мою руку" (18+) расскажет все о вкусе любви, ведь жизнь ее главных героев напрямую связана с кулинарией. Азра (Алина Боз), дочь турецкого кебабщика, учится в Америке на повара. Дженк (Альп Навруз) — выходец из богатой семьи, владеющей ресторанным бизнесом, тоже учится за океаном. Молодые люди знакомятся в самолете, когда летят из Штатов на родину. Девушка из скромной семьи и богатый наследник вряд ли когда-нибудь увидятся снова, но в аэропорту они случайно путают чемоданы, а значит, у этой встречи точно будет продолжение. Принесет ли оно счастье Азре, Дженку и их семьям? Сериал уже доступен в Wink.

Мелодрама "Клюквенный щербет" (18+) почти так же популярна у зрителей, как рейтинговый «Зимородок». История двух влюбленных строится на социальном неравенстве. Доа (Сыла Тюркоглу) — девушка из прогрессивной семьи, где придерживаются современных взглядов. А ее жених Фатих (Догукан Гюнгёр) вырос в ортодоксальной среде, внутри которой традиции —  самое главное в жизни. Несмотря ни на что молодые люди решают пожениться, тем более что Доа ждет ребенка. Впереди у влюбленных — непростая борьба за счастье, в которой нужно сохранить и свою любовь, и связь с родными. Премьера сериала состоится 4 октября.

В середине осени Wink покажет также сразу три китайских новинки, которые можно смотреть всех семьей. Мелодрама "Мой Хатико" (12+) — это еще одна киноверсия истории самой верной собаки. Преподаватель университета Чэнь подбирает за городом несчастного щенка, но не может оставить его себе из-за жены. Пристроить беднягу не получается, Чэнь дает собаке имя, и Хатико становится членом семьи и настоящим другом своему спасителю. Эмоциональное продолжение этой истории по-китайски уже доступно зрителям Wink. 

Сюжет анимационного фэнтези "Новые боги: Ян Цзянь" (12+) основан на китайских романах XVI века, но создатели фильма называют его приключением вне времени. Ян Цзянь прежде был могущественным божеством, но потерял силу, а потому зарабатывает на жизнь частным сыском и ловит мелких преступников. Выполняя очередной заказ незнакомого человека, он случайно приближается к раскрытию одной из тайн собственной семьи. Так поиск обычного воришки превращается в запутанную историческую авантюру. Мультфильм уже доступен в Wink.

Третья китайская премьера — музыкальный фильм "Панда из космоса" (12+). Пекинский подросток Жэн Сяотянь (Жун Цзышань) растет без матери, учится неважно, да и вне школы звезд с неба не хватает. Отец постоянно пилит его то за оценки, то за плохую игру на фортепиано. Мальчик же мечтает не о музыке, а о космосе. Внезапно в его жизни появляется странное существо: игрушечная панда, которая называет себя пришельцем с планеты, где искусство —  главный источник энергии. Жэн дает новому другу имя Моцарт и заново открывает для себя и мир космоса, и мир музыки. Заглянуть в эти миры смогут и зрители Wink уже 3 октября.

Следующая новинка азиатского кинематографа — для любителей корейского кино, в котором есть не только дорамы. "Криминальный город: разборки в Пусане" (18+) — самый кассовый национальный экшен, третья часть захватывающей истории о детективе Ма Сок-то. В этот раз герой борется с японской мафией, которая успешно поставляет в город новый синтетический наркотик. Детективу во что бы то ни стало надо раскрыть эту схему. Когда через цепочку информаторов и собственных поисков Ма Сок-то выясняет, что с якудзой сотрудничает кто-то из местных, расследование переходит на новый уровень опасности. В видеосервисе криминальный боевик доступен с 12 октября.

В осеннем кинопутешествии зрителей ждут и европейские новинки, например, немецкий триллер "Подводный капкан" (18+) о дайверах. Это экстремальная история одного погружения двух сестер. Оказываясь в новом месте, Дрю (Софи Лоу) и Мэй (Луиза Краузе) всегда сначала ныряют вместе. Но они даже не представляют, с чем столкнутся в этот раз. Нештатный случай окажется для сестер и борьбой за выживание, и психологическим испытанием, в ходе которого придется принимать роковые решения. Подводные сцены в фильме сняты очень точно, а значит, эффект присутствия и острые эмоции зрителям обеспечены. Картина доступна для просмотра с 6 октября.

Во франко-бельгийской драме для взрослой аудитории "Дом удовольствий" (18+) главная героиня ныряет в мир порока. Писательница Эмма (Ана Жирардо) ради вдохновения, необходимого для новой книги, устраивается работать в публичный дом. На собственном опыте молодая женщина пытается понять границы дозволенного. Все больше увлекаясь своим исследованием, она не замечает, что втягивается в очень опасное приключение. Картина, снятая по автобиографическому бестселлеру француженки Эммы Беккер, будет доступна в Wink 7 октября.

Еще больше адреналина добавит американский триллер "Заложники" (16+). Главную роль в нем сыграл Лиам Нисон. Действие картины происходит внутри автомобиля, который мечется по улицам Берлина. Герой Нисона, успешный финансист Мэтт Тернер, привычным маршрутом собирается отвезти детей в школу. Но звонок с неизвестного номера меняет его планы. С этого момента Мэтт хотя и остается за рулем, едва ли управляет своим будущим и будущим своих детей. Фильм будет доступен для просмотра 31 октября.

Есть в октябрьской подборке и самый настоящий кинодетектив, а точнее, детектив кинологический. Американский боевик "Клык" (18+) рассказывает о расследовании, которое ведет полицейский-кинолог Джейк Россер (Аарон Экхарт). Он оказывается свидетелем гибели своего четвероногого напарника, но служба внутренней безопасности запрещает ему заниматься делом официально. В обход этого решения Джейк решает найти истину. В помощники полицейский берет другую собаку, известную жестоким характером. Поможет ли это докопаться до правды, Wink покажет 12 октября.

Фото: ПАО "Ростелеком"

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Теги:
Кино Ростелеком
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