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Общество

Услуги такси могут временно подорожать в Нижегородской области

06 октября 2023 14:25  [77] Общество

Стоимость поездки на такси в России в сентябре выросла от 1 до 44%, в зависимости от региона. Об этом заявил замглавы департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко, сообщает РБК.

По его словам, такая ситуация возникла из-за недостаточной подготовки субъектов к закону о такси, который вступил в силу с 1 сентября.

Так, новый федеральный закон регулирует все отношения, касающиеся перевозок пассажиров и багажа легковым такси, и определяет порядок контроля за этой сферой. Одно из главных требований — у водителей должно быть разрешение на работу в такси. кроме того, в законе прописаны критерии, когда водителя не допустят к работе в такси: наличие нескольких неоплаченных административных штрафов, неснятой или непогашенной судимости за ряд преступлений, повторный арест или лишение прав.

Главный редактор канала "Бюро ИКС", эксперт по городскому транспорту и такси Роберт Ян в интервью телеканалу "360" отметил, что участники рынка и надзорные органы действительно мало занимались отраслью такси в предыдущие годы.

"Новый закон фактически всё это автоматизировал, то есть как бы рубанул топором и внедрил сразу все контрольные мероприятия. Многие регионы просто не готовы были. В очень многих регионах не контролировали, кто осуществляет деятельность такси, не контролировали ни перевозчиков, ни водителей, не занимались вопросами конфликтов", - рассказал эксперт.

По его словам, ничего не изменилось только в тех регионах, где отрасль находится под контролем: в Москве, Краснодаре, Сочи. А вот в ряде других регионов резко сократилось количество водителей такси.

"Это всё временное явление — сейчас адаптируются, законы региональные примут, и всё вернётся. Это повышение не постоянное", - заверил Роберт Ян.

Также он отметил, что причиной подорожания стал обычный сентябрьский рост цен, связанный с началом учебного года, и скоро всё нормализуется.

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Теги:
Законодательство Такси Цены
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