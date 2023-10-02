Эксперт-мониторинг событий с 29 сентября по 6 октября 2023 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты «Минин-центра» анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Россия - государство цивилизация

Эксперт «Минин-центра», к.и.н., доцент ННГУ им.Н.И. Лобачевского Сергей Кривов отмечает, что 2-5 октября в Сочи состоялось юбилейное двадцатое по счёту заседание Валдайского клуба. Как всегда это событие используется не только как дискуссионная площадка, но и как трибуна, с которой озвучиваются важные тезисы внешней политики, международных отношений и безопасности, а также перспектив глобального и регионального развития. Не стало исключением и нынешнее событие.

В качестве преамбулы был представлен доклад Валдайского клуба «Аттестат зрелости, или Порядок, какого ещё не было. Фантазия о будущем без иерархии», авторами которого стали руководители форума - Олег Барабанов, Фёдор Лукьянов, Тимофей Бардачев, Андрей Сушенцов и Иван Тимофеев.

Основной тезис доклада – многополярность не является чем-то искусственно созданным в рамках антизападной риторики со стороны новых глобальных игроков, а подспудно существовала и продолжает существовать наряду с институциональным каркасом как система многосторонних связей государств, как их своеобразная «притирка» в условиях новых вызовов и угроз. Построенная на иерархичности формальная система международных институтов не соответствует новым реалиям и упирается в уже неактуальную «западноцентрическую» картину мира, во многом базировавшуюся на европейских колониальных империях XVI – первой половины XX вв.

Впервые достаточно очевидно авторы доклада ставят под сомнение и термин «многополярность» в его классической трактовке, поскольку таковая, хотя и утвердилась в российской академической, а позднее политической риторике, тем не менее, исходит из иерархического международного порядка, своего рода «клуба избранных». Сама по себе многополярность является не механизмом обеспечения глобального уровня безопасности, а некой констатацией реального положения вещей, связанного с утратой «гегемоном» (то есть США) своего доминирующего статуса. Особенно сильно «распределены» военные возможности государств.

Так, даже косвенное вмешательство западных стран в конфликт на Украине в виде не прямого военного участия, а поставок вооружений, передачи разведданных, обучении военнослужащих ВСУ оказывает существенное воздействие на ход специальной военной операции. В то же время, несмотря на гигантский совокупный военно-промышленный потенциал стран-участников «коалиции Раммштайн» (более 50 государств), российская группировка в зоне проведения СВО сумела выстроить эффективную тактику, фактически сорвав планы украинского командования по выходу к побережью Азовского моря, российская промышленность смогла нарастить массовый выпуск многих, включая наиболее высоко технологичные, образцов вооружения, а риторика многих западных стран последнего времени стала всё более склоняться к идее «заморозки конфликта» или, по крайней мере, актуализации переговорного процесса.

При этом авторы не стали претендовать на точное название предлагаемой новой системы международных отношений и безопасности, обозначив тезисно лишь её основные приоритеты. Прежде всего, равноправность всех международных акторов вне зависимости от их потенциала или соответствия тем или иным произвольно устанавливаемым критериям, наподобие различных индексов открытости, демократичности, плюралистичности и так далее. С другой стороны, представляется ошибочным предполагать отрицание ими современной системы международного права или нигилизм в отношении действующих международно-политических институтов. Речь идет, прежде всего, об оспаривании монопольного права «гегемона» на трактовку международных норм, а не про их ликвидацию как таковую.

В последний день заседания форума с традиционным докладом выступил Президент России В.В. Путин. Оставаясь в рамках парадигмы доклада, он обозначил ряд тезисов более прикладного характера. По сути, в речи Президента впервые достаточно чётко прозвучало осуждение «блокового мышления», напрямую затрагивающего государственный суверенитет и самостоятельность государств как акторов мировой политики. Это, в частности, можно трактовать и как вызов усилиям Запада в североатлантическом и индо-тихоокеанском макрорегионах как в рамках реформирования традиционных (НАТО), так и создания новых (AUKUS) военно-политических объединений.

Обращение Путина к колониальному прошлому в истории западных стран соответствует общей стратегии российского руководства на создание условий для более тесного сотрудничества со странами «Глобального Юга» по примеру бывшего СССР, активно участвовавшего в антиколониальной борьбе и постколониальном строительстве.

Наконец, достаточно подробно был рассмотрен тезис, содержащийся в новой Концепции внешней политики РФ, принятой в мае 2023 г., о России, как о «государстве-цивилизации». По сути, один из основополагающих документов российского государства знаменовал переход от традиционной западной модели национального государства к цивилизационной. Очевидно, что такой концепт снимает многие острые вопросы, связанные с российским многообразием, выражающимся в дихотомии «русские - россияне», и нивелирующий ряд чувствительных моментов в области национального строительства, межэтнических и межнациональных отношений в современном российском обществе. Также это подводит и определенный более прочный идейный базис под довольно критикуемую извне концепцию «Русского мира», который наши идеологические оппоненты пытаются дискредитировать, придавая ему образ исключительно идеологии внешнего экспансионизма.

Концепт государства-цивилизации делает акцент не столько на территории, сколько на людях, её населяющих. В связи с этим Владимир Путин ещё раз подчеркнул, что конфликт на Украине не носит выраженного территориального характера, а связан с защитой наших сограждан. Однако во всем этом не без основания можно усматривать не только внутрироссийский контекст. Очевидно, что цивилизационный подход – это и отсылка к партнерам России - к странам БРИКС, в числе которых уже присутствуют государства с более древней по сравнению с Западом цивилизационной основой – Китай и Индия, а с 1 января 2024 г. присоединятся Египет и Эфиопия, не уступающие им в этом показателе. По сути, переход к цивилизационному измерению ставит вопрос о соотношении роли БРИКС и коллективного Запада в определении глобальной повестки.



Федеральная тема – «Налоговый маневр» и топливный кризис

Эксперт «Минин-центра», эксперт НРО «Изборского клуба», к.филос.н., доцент каф.социально-правовых дисциплин Приволжского института повышения квалификации ФНС России, доцент каф.философии, истории и ТСК НЛГУ им.Н.А. Добролюбова Павел Седаев считает, что одним из самых обсуждаемых и резонансных событий в России в последнее время является резкий рост цен на бензин и дизельное топливо. За последний месяц – полтора, цены на бензин на автозаправочных станциях повысились примерно на 10-12 %. Более того, в некоторых субъектах РФ отмечаются перебои в поставках моторного топлива. Проблемы возникли в южных регионах - республиках Калмыкия и Крым, Краснодарском и Ставропольском краях, Астраханской и Волгоградской областях.

Перебои также были в Саратовской, Новосибирской, Рязанской областях, и в некоторых других регионах. Резко повысилась стоимость дизельного топлива. В некоторых субъектах - выросла до 100 рублей за литр.



О проблеме с обеспечением топливом сельхозпредприятий и возможном срыве осенней уборочной и посевной кампании 6 сентября на заседании комитетов по контролю и аграрным вопросам ГД РФ, заявил Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

В конечном итоге в данную ситуацию вмешался президент РФ Владимир Путин, который 27 сентября потребовал от правительства разобраться с ценами на топливо.

Разберемся в тех проблемах, обозначенных выше. Для начала рассмотрим вопрос формирования стоимости на моторное топливо у нас в стране.

Первым значимым фактором в цене бензина является налоговый фактор. Сегодня в литр бензина включаются НДС, акцизы и ряд других налогов. Например, акциз на дизельное топливо составляет почти 10 000 рублей за тонну, на бензин класса Евро 5 почти 14 с половиной рублей за тонну. В стоимость моторного топлива включается НДС, ставка которого составляет 20%, и имущественные налоги, которые платят нефтеперерабатывающие компании и заправочные станции.

Понятно, что данная фискальная составляющая, в итоге ложится на конечного потребителя. Так, если просуммировать сумму налогов, которая включена в литр бензина, то она достигает порядка 70 – 75%. То есть, говоря другими словами, если мы с вами покупаем бензин по цене 55 рублей за литр, то при этом мы заплатим примерно 36-38 руб. налогов. Такая сумма налогов в стоимости топлива является существенной, но не только она влияет на ситуацию, которая сложилась на топливном рынке сегодня.

Главная причина топливного кризиса – это, так называемый налоговый маневр. Суть данного маневра заключается в постепенной отмене для нефтяников экспортных пошлин на свою продукцию, и замена этих пошлин налогом на добычу полезных ископаемых (далее - НДПИ). Другими словами, произошло переложение стоимости нефтепродуктов с внешних покупателей на внутренних потребителей. Данная идея была разработана Министерством финансов РФ еще в 2013 г., а сам маневр заработал с 2014 г.

Получилось, что простая и эффективная система экспортных пошлин, которая позволяла нефтяным компаниям заниматься развитием внутреннего рынка, стала для них неинтересной. Для них стало более выгодным гнать чистое сырье на экспорт, чем заниматься нефтепереработкой внутри страны. Внятных объяснений проведения налогового маневра, так и не было получено.

В результате, произошло резкое подорожание моторного топлива - с 2013 г. стоимость бензина повысилась с 32-33 рублей за литр, сегодня, приближающихся к 60 рублей за литр. Такое резкое подорожание моторного топлива может привести к непоправимым последствиям для экономики, так как топливная составляющая находится в каждом продукте. Это стало понятное еще в 2019 г.

Однако вместо того, чтобы вернуться к прежней простой и удобной модели экспортных пошлин, Министерство финансов придумало еще одно интересное нововведение, а именно демпфер на топливо. Суть данного действа заключается в компенсации нефтяникам убытков при продаже нефтепродуктов на внутреннем рынке. Согласно задумке Минфина, нефтяные компании должны продавать свою продукцию по фиксированным ценам, которые не могут повышаться быстрее инфляции, а за это им перечисляется компенсация из бюджета.

То есть, другими словами, данное нововведение является своеобразной дотацией из бюджета за то, что нефтяники гонят свою продукцию на экспорт, а не развивают производство внутри страны. Так по итогам 2019 г. такая дотация составила около 280 млрд руб., за 2021 год – уже почти 680 млрд руб., а по итогам 2022 еще больше - почти 2 трлн 100 млрд руб.

Понятно, что выплата таких компенсаций не может продолжаться вечно, и с сентября этого года было принято решение сократить дотации в два раза. Естественно, такое развитие событий не устроило нефтяные компании, и они были вынуждены перенаправить основную часть свой продукции на внешний рынок, в результате чего получился дефицит нефтепродуктов на рынке внутреннем.

В ответ Правительство РФ в 21 сентября этого года ввело временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. Понятно, что нефтяники не могут работать себе в убыток, и поэтому стали массово закрываться нефтеперерабатывающие предприятия по разным причинам: на плановый ремонт, на профилактические работы и т.д. Более того, сегодня нефтехранилища переполнены нераспроданной продукцией, а розничные цены так и не падают.

Предлагается много вариантов выхода из этой ситуации. В частности – есть предположение разрешить только трубопроводный экспорт дизтоплива, причем его объем может быть квотирован, чтобы избежать скачков оптовых цен. Есть информация о доработке механизма топливного демпфера. Однако никакой конкретики нет, кроме предполагаемых вариантов ручного управления.

Надо исправлять причину "топливного кризиса" и отменять налоговый маневр и возвращаться к старой проверенной схеме введения экспортных пошлин. Это позволит наладить переработку нефтепродуктов внутри страны, то есть создавать продукт с высокой добавленной стоимостью.

И это гарантирует от подобных кризисов в дальнейшем.

Региональная тема – IV международный HR-саммит в Нижнем Новгороде

Эксперт «Минин–центра», ведущий научный сотрудник ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ист.н. Александр Сорокин отмечает, что 28-30 сентября в Нижнем Новгороде проходил IV Международный HR-саммит. Центральная его тема была обозначена как «Человеческий капитал страны: стратегии лидеров». Организатором саммита выступили Корпоративный университет Правительства Нижегородской области (КУПНО) и HR-ассоциация ПФО. Примечательно, что само мероприятие проходило в смешанном формате, что дало широкие возможности для участия заинтересованных лиц: количество участников онлайн-площадок составило около 30 тысяч человек из России и других стран, а спикеров очной части - 800 человек из 50 регионов России, а также из Беларуси, Узбекистана, ФРГ и Шри-Ланки.

Сам саммит стал площадкой для обсуждения таких тем, как глобальные тренды и вызовы рынка труда в меняющихся условиях, проблемы трудовой миграции, трудоустройства молодежи и благополучия сотрудников. Помимо этого, в ходе саммита было подписано несколько документов. В частности, АНО «Областное кадровое агентство» и Государственное кадровое агентство Шри-Ланки подписали соглашение об обмене опытом в сфере кадрового управления. Также в рамках саммита было подписано соглашение между правительством региона и сервисом по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob. В результате будет запущен онлайн-навигатор для нижегородской молодежи, где будет собрана вся информация о вакансиях, стажировках и практиках.

В рамках экспертной оценки саммита хотелось бы выделить несколько ключевых, на наш взгляд, моментов. Во-первых, в рамках саммита были обсуждены наиболее актуальные проблемы рынка труда и роли в нем власти, бизнес-структур и НКО. Во-вторых, Нижний Новгород стал одним из признанных в стране центров HR-отрасли. Примечательно, что правительство региона не только является одним из организаторов саммита, но и развивает собственные программы развития кадров.

На данный момент КУПНО выступает в качестве площадки для развития навыков и компетенций как представителей государственной и муниципальной службы, бизнеса, а также молодых специалистов путем курсов повышения квалификации, вебинаров по актуальным вопросам (от тайм-менеджмента до психической устойчивости служащих), дискуссий, встреч с известными спикерами и т.д.

Помимо этого, в 2022 г. для помощи стратегическим предприятиям региона в закрытии кадровых потребностей областным правительством было учреждено вышеупомянутое «Областное кадровое агентство». В его задачи входит поиск и привлечение персонала для ключевых работодателей региона, включая испытывающие острую потребность в кадрах предприятия оборонного комплекса, аграрной индустрии, муниципальные и бюджетные организации. Профессиональные рекрутеры агентства подбирают востребованных специалистов с открытого рынка труда, из специализированных баз участников госпрограмм, а также с помощью иностранных агентств по трудоустройству.

В связи с этим отметим, что проведение подобных HR-форумов является важным не только с имиджевой стороны для региона, но и де-факто демонстрирует особую роль субъекта в формировании и совершенствовании новых подходов и техник в кадровой политике в современных условиях.