"Сибур-Нефтехим" в Дзержинске предупредил об интенсивном дымлении 7 октября Общество

Фото: sibur.ru

На дзержинском предприятии "Сибур-Нефтехим" были планово заменены несколько теплообменных аппаратов, которые на время работ были остановлены.

Как сообщили в пресс-службе компании, 7 октября с утра начнутся пусковые операции на производстве окиси этилена и гликолей после краткосрочной остановки. При этом в момент пуска возможен переход факельной системы предприятия в интенсивный дымный режим. Это предусмотрено действующими технологическими регламентами, отметили на предприятии.

В ходе пусковых операций аккредитованная лаборатория будет осуществлять мониторинг качества атмосферного воздуха. Результаты исследования предприятие впоследствии опубликует на официальном сайте, уточнили в пресс-службе.