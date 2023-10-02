"Сибур-Нефтехим" в Дзержинске предупредил об интенсивном дымлении 7 октября

Фото:
На дзержинском предприятии "Сибур-Нефтехим" были планово заменены несколько теплообменных аппаратов, которые на время работ были остановлены.
Как сообщили в пресс-службе компании, 7 октября с утра начнутся пусковые операции на производстве окиси этилена и гликолей после краткосрочной остановки. При этом в момент пуска возможен переход факельной системы предприятия в интенсивный дымный режим. Это предусмотрено действующими технологическими регламентами, отметили на предприятии.
В ходе пусковых операций аккредитованная лаборатория будет осуществлять мониторинг качества атмосферного воздуха. Результаты исследования предприятие впоследствии опубликует на официальном сайте, уточнили в пресс-службе.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+