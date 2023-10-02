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Общество

"Сибур-Нефтехим" в Дзержинске предупредил об интенсивном дымлении 7 октября

06 октября 2023 19:29  [122] Общество

Фото: sibur.ru

На дзержинском предприятии "Сибур-Нефтехим" были планово заменены несколько теплообменных аппаратов, которые на время работ были остановлены.

Как сообщили в пресс-службе компании, 7 октября с утра начнутся пусковые операции на производстве окиси этилена и гликолей после краткосрочной остановки. При этом в момент пуска возможен переход факельной системы предприятия в интенсивный дымный режим. Это предусмотрено действующими технологическими регламентами, отметили на предприятии.

В ходе пусковых операций аккредитованная лаборатория будет осуществлять мониторинг качества атмосферного воздуха. Результаты исследования предприятие впоследствии опубликует на официальном сайте, уточнили в пресс-службе.

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Теги:
Нефтепродукты Производство
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