Светлана Ануфриева встретилась с нижегородской молодежью в рамках "ГосСтартДиалог" Общество

Министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева в рамках федеральной программы "ГосСтарт" встретилась в Корпоративном университете правительства с молодыми госслужащими, студентами направления "Государственная и муниципальная служба" и активной молодежью.

Участники встречи смогли задать министру актуальные для них вопросы. Так, в рамках мероприятия обсуждалось развитие молодежной политики в регионе, программы и возможности для молодежи, а также события в Молодежной столице России в этом году.

Светлана Ануфриева рассказала об истории своего профессионального становления и карьерном пути, о своих ожиданиях при переходе в госсектор и профессиональных вызовах. Поделилась мнением о ценностях современной госслужбы и возможностях стажировок в министерстве молодежной политики.

"Государственная служба для меня - это когда на первый план выходят интересы региона и создание условий и возможностей для раскрытия потенциала молодежи Нижегородской области" - отметила Светлана Ануфриева.