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Общество

ГЖИ Арзамаса оштрафовала коммунальщиков более чем на 300 тысяч рублей за уклонение от обязанностей

08 октября 2023 13:05  [1] Общество
фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

ГЖИ Арзамаса оштрафовала коммунальщиков более чем на 300 тысяч рублей за уклонение от обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, Арзамасским отделом Госжилинспекции за январь-сентябрь 2023 года получено свыше 800 жалоб на неудовлетворительную работу управляющих и ресурсоснабжающих организаций. По результатам проверок домоуправляющие компании были оштрафованы на общую сумму 305 тыс. рублей, а также получили около 200 предупреждений за уклонение от обязанностей по содержанию общедомового имущества в многоквартирных домах.

Так, накануне была проведена проверка исполнения предостережений по утеплению стены в доме по Комсомольскому бульвару в Арзамасе и по ремонту водостока в доме по улице Цветочной в деревне Берёзовка. По словам жителей, ДУК игнорировал все заявки.

"По результатам проверки управляющая организация получила предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований жилищного законодательства. После этого работы по утеплению торцевой стены дома в Арзамасе были выполнены. Также домоуправляющая компания отремонтировала водосточную систему дома в деревне Березовка с заменой изношенных участков водосточной трубы", - уточнил начальник Арзамасского отдела ГЖИ Нижегородской области Вадим Храмов.

Напомним, что жалобу в ГЖИ жители Нижегородской области могут подать очно с обязательным предоставлением документа, удостоверяющего личность, через личный кабинет в системе ГИС ЖКХ, а также по телефону горячей линии: 8 (831) 430-79-19.

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Теги:
ГЖИ ЖКХ
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