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Общество

Бесплатные юрконсультации для пенсионеров пройдут в регионе

08 октября 2023 14:13  [186] Общество

Бесплатные юрконсультации для пенсионеров пройдут в регионе. Об этом сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области..

Согласно информации, мероприятия для граждан, являющихся получателями пенсии по старости, будут организованы 12 октября с 9:00 до 12:00 во всех адвокатских конторах.

Отмечается, что удобные для себя офисы граждане могут подобрать на сайте Палаты адвокатов региона. На консультации с собой нужно будет иметь пенсионное удостоверение и иные необходимые по делу документы.

В частности, в ходе "Правового марафона" предусмотрены как точечная юридическая поддержка возрастных граждан, так и проведение мероприятий по правовому просвещению в очном и дистанционном форматах.

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Теги:
Пенсионеры Юрпомощь
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