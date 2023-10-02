Бесплатные юрконсультации для пенсионеров пройдут в регионе Общество

Бесплатные юрконсультации для пенсионеров пройдут в регионе. Об этом сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области..

Согласно информации, мероприятия для граждан, являющихся получателями пенсии по старости, будут организованы 12 октября с 9:00 до 12:00 во всех адвокатских конторах.

Отмечается, что удобные для себя офисы граждане могут подобрать на сайте Палаты адвокатов региона. На консультации с собой нужно будет иметь пенсионное удостоверение и иные необходимые по делу документы.

В частности, в ходе "Правового марафона" предусмотрены как точечная юридическая поддержка возрастных граждан, так и проведение мероприятий по правовому просвещению в очном и дистанционном форматах.